快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日言詞辯論，預計當天辯論終結。今在法庭上，郭與林女未發言，都由律師代為陳述意見。楊姓死者的父親表示，在民事訴訟期間，律師竟說他有工作、有不動產，退休後還有勞保可以領，不需要凶手賠償，令人憤慨。

民事求償部分，一審判郭與郭父、林女與雙親須賠償楊家9百多萬元。

郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，檢方上訴，被害家屬希望法官判凶手30年徒刑。但二審審判長謝靜慧，是司法院少年及家事廳前任廳長，過去主張「少年保護優先原則」，楊父擔心加害人到了二審會「減刑」、「輕判」。

本案源於2023年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

郭與林女遭新北地院少年法庭裁定收容，檢警查出郭姓少年在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，去年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。

新北地院少年法庭認為兩少年適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。

楊爸爸去年12月3日走上街頭，批評新北地院判決書裡處處透露對凶手「乾哥」、「乾妹」的憐憫之心，卻漠視被害家屬感受，孩子慘死，公平正義何在？

新北校園割頸案發生後，校內設追思小站，學生摺紙鶴、寫小卡悼念受害同學。圖／聯合報系資料照
新北校園割頸案發生後，校內設追思小站，學生摺紙鶴、寫小卡悼念受害同學。圖／聯合報系資料照

殺人 辯論

延伸閱讀

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

新北校園割頸案今首度行審判程序 乾哥、乾妹神態自若

嫌醋飯難吃「超派鐵拳」痛毆打Toyz 超哥黃伯超判刑6月定讞

撥補勞保法制化 立委聲聲催…藍綠皆有修法提案

相關新聞

不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日...

桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有...

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當...

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打...

詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

男子廖柏安、許鈞翔得知詐騙集團少年收水將在新店綠湖公園交付款項39萬餘元，涉與林姓少年、羅姓少年計劃「黑吃黑」，埋伏廁所...

屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。