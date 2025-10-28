不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日言詞辯論，預計當天辯論終結。今在法庭上，郭與林女未發言，都由律師代為陳述意見。楊姓死者的父親表示，在民事訴訟期間，律師竟說他有工作、有不動產，退休後還有勞保可以領，不需要凶手賠償，令人憤慨。

民事求償部分，一審判郭與郭父、林女與雙親須賠償楊家9百多萬元。

郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑，檢方上訴，被害家屬希望法官判凶手30年徒刑。但二審審判長謝靜慧，是司法院少年及家事廳前任廳長，過去主張「少年保護優先原則」，楊父擔心加害人到了二審會「減刑」、「輕判」。

本案源於2023年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

郭與林女遭新北地院少年法庭裁定收容，檢警查出郭姓少年在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，去年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。

新北地院少年法庭認為兩少年適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。