桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有經發局已退休秦姓聘用助理和蕭姓、吳姓2名業者列被告，3人今被檢方認定罪嫌重大且有串證之虞聲押

據了解，據傳，2023年間桃園一家工廠欲擴廠，向市府申請土地毗鄰案件，但疑似因條件不符未過，廠商竟拿出300萬元欲向時任經發局副局長熊勇智行賄，當時熊見狀後拒絕並退回賄款，隨即向政風處報告。

桃園地檢署指揮偵辦此案，一查發現經發局時任工業行政科科長、現任商業發展科科長施合隆涉嫌收取該廠商數10萬元賄款，昨由檢察官涂又臻指揮廉政署肅貪組執行搜索約談行動。

檢方指出，檢察官以證人身分約談熊勇智，訊後請回，施合隆因罪嫌重大，第一時間即以被告身分拘提，已退休的秦姓助理經訊問後認定收賄罪嫌重大，所以從證人身分轉為被告。

檢方表示，施合隆涉犯公務員對職務上行為收受賄絡罪，雖罪嫌重大，但無羈押必要，訊後諭知10萬元交保；秦姓助理與蕭、吳2名業者除罪嫌重大，也有串滅證之虞，今凌晨向法院聲押禁見。

桃園地檢署偵辦桃園市經發局弊案，訊後諭知科長施合隆10萬元交保，已退休秦姓聘用助理聲押禁見。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署偵辦桃園市經發局弊案，訊後諭知科長施合隆10萬元交保，已退休秦姓聘用助理聲押禁見。記者陳俊智/攝影

桃園地檢署 賄款 聲押

