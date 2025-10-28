桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有經發局已退休秦姓聘用助理和蕭姓、吳姓2名業者列被告，3人今被檢方認定罪嫌重大且有串證之虞聲押。

據了解，據傳，2023年間桃園一家工廠欲擴廠，向市府申請土地毗鄰案件，但疑似因條件不符未過，廠商竟拿出300萬元欲向時任經發局副局長熊勇智行賄，當時熊見狀後拒絕並退回賄款，隨即向政風處報告。

桃園地檢署指揮偵辦此案，一查發現經發局時任工業行政科科長、現任商業發展科科長施合隆涉嫌收取該廠商數10萬元賄款，昨由檢察官涂又臻指揮廉政署肅貪組執行搜索約談行動。

檢方指出，檢察官以證人身分約談熊勇智，訊後請回，施合隆因罪嫌重大，第一時間即以被告身分拘提，已退休的秦姓助理經訊問後認定收賄罪嫌重大，所以從證人身分轉為被告。