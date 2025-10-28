快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當也承認錯誤，謝謝法官體察當時情境從輕量刑，這點她完全接受，未來行為會更加謹慎。

2024年5月28日，民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在立法院內以手機全程直播，拿紙扇拍打羅的臉頰。羅提告，民事一審已判賠20萬元。另外檢方對邱議瑩聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。

立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今早在台鋁影城舉辦第二場政見發表會，針對判決結果受訪。

邱議瑩表示，當時她在立法院的行為確實有失當，因為在處理再生醫療法的過程裡頭其實經歷非常多的挫折，最後一刻遇到這樣的阻撓，她必須承認自己當時犯下的錯誤，「謝謝法官體察當時情境，所以從輕量刑，這點我完全接受，希望未來自己行為上面能夠更加謹慎」，另外也感謝法官看見她在再生醫療法上面的努力。

立委邱議瑩再度為打巴掌案致歉，並強調未來行為會更加謹慎。圖／邱議瑩服務處提供
立委邱議瑩再度為打巴掌案致歉，並強調未來行為會更加謹慎。圖／邱議瑩服務處提供

邱議瑩 法官 政見發表會

延伸閱讀

邱議瑩被判拘役10日 羅智強：唯一支持代表民進黨選高雄市長

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判拘役10日

響應鄭麗文號召 羅智強宣布捐國民黨50萬元

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

相關新聞

不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日...

桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有...

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當...

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打...

詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

男子廖柏安、許鈞翔得知詐騙集團少年收水將在新店綠湖公園交付款項39萬餘元，涉與林姓少年、羅姓少年計劃「黑吃黑」，埋伏廁所...

屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。