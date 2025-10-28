影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」
立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當也承認錯誤，謝謝法官體察當時情境從輕量刑，這點她完全接受，未來行為會更加謹慎。
2024年5月28日，民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在立法院內以手機全程直播，拿紙扇拍打羅的臉頰。羅提告，民事一審已判賠20萬元。另外檢方對邱議瑩聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。
立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今早在台鋁影城舉辦第二場政見發表會，針對判決結果受訪。
邱議瑩表示，當時她在立法院的行為確實有失當，因為在處理再生醫療法的過程裡頭其實經歷非常多的挫折，最後一刻遇到這樣的阻撓，她必須承認自己當時犯下的錯誤，「謝謝法官體察當時情境，所以從輕量刑，這點我完全接受，希望未來自己行為上面能夠更加謹慎」，另外也感謝法官看見她在再生醫療法上面的努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言