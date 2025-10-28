影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當也承認錯誤，謝謝法官體察當時情境從輕量刑，這點她完全接受，未來行為會更加謹慎。

2024年5月28日，民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在立法院內以手機全程直播，拿紙扇拍打羅的臉頰。羅提告，民事一審已判賠20萬元。另外檢方對邱議瑩聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。

立委邱議瑩爭取高雄市長提名，今早在台鋁影城舉辦第二場政見發表會，針對判決結果受訪。