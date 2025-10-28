快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任醫美總監的謝姓女友口角，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，國民法官判謝女14年徒刑，二審開庭時，謝女以「出監後每月賠2萬元賠到家屬死」求輕判，二審今駁回上訴，維持原判。

台中高分院審理此案時，謝女坦認涉案，僅針對量刑部分上訴，主張一審量刑過重，也說，出獄後會「盡其所能」，每月賠償2萬元給死者家屬，直至死者家屬過世為止，因家屬主張要求600萬元賠償，才未達成和解，希望法官輕判。

謝女律師邱智偉也說，此案是被害人帶著其他女子返家，被謝女看到後，被害人還以言詞激怒謝女，甚至把汽油桶拿給謝女，謝女一時氣憤，才會犯行，另外謝女也有長期服用精神藥物的紀錄，此案應有刑法59條「情堪憫恕」的減刑適用。

謝女律師也說，謝女還有兩名未成年子女要扶養，若以一審刑期，謝女出獄後，子女都已成年，謝女也與社會脫節，不符合子女利益，請求改判。

檢方主張，謝女上訴無理由，且請合議庭審酌，被害人未與死者家屬達成和解，取得原諒，一審量刑已詳細審酌相關證據，認無刑法59條「情堪憫恕」的減刑適用，請合議庭駁回上訴。

死者家屬委任律師則說，死者姊姊有在3日寫下親筆書狀，請求法官重判，也請合議庭審酌，此案未達成和解，雙方對於賠償金也無共識，請合議庭維持原審判決。

經查，李姓男子（40歲）在2024年3月12日，開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師（29歲），李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮，被形容為「叼菸哥」

李男因涉犯過失致死罪，由檢方命交保處分，去年4月間，李男的謝姓女友（34歲）因李的機車沒油，她幫李買回1桶汽油時，撞見李和女性友人同行。

謝女因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀嚎、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。

國民法官審認，謝女經精神鑑定後，犯案時的辨識行為能力未顯著減低，不適用刑法第19條減刑，且她因感情糾紛殺死李男，情緒失控與自己長期吸毒有關，又用汽油潑灑點燃，手段殘忍，不值得同情，沒有適用刑法第59條「情堪憫恕」減刑，依殺人罪判刑14年。

全案上訴台中高分院後，今天審結，合議庭駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市謝姓女子在去年4月間，朝李姓男友潑灑汽油、持打火機點燃，一審依殺人罪判她14年徒刑，二審今駁回上訴。記者陳宏睿／翻攝
國民法官 子女

嫌醋飯難吃「超派鐵拳」痛毆打Toyz 超哥黃伯超判刑6月定讞

拿膠條拷問情夫有無通姦再「扔」回他家樓梯間 傷害致死仍判5年

獨／台中惡男一再偷拍女童 和解讓他想出「更惡劣手段」判決出爐

台中徐姓男子是性擾、猥褻女童累犯，過去因和解獲對方撤告、判緩刑，他沒反省卻變本加厲，持續上網下載兒少性影像，又在書店、地...

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任...

北院審理京華城案 傳柯文哲、李文宗、張景森出庭

台北地方法院審理柯文哲涉京華城等案，上午傳喚尼奧、時樂2家公司的負責人戴利玲作證，在總統大選前於2023年與木可簽約辦理...

新北校園割頸案今首度行審判程序 乾哥、乾妹神態自若

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。案經上訴，台...

拿膠條拷問情夫有無通姦再「扔」回他家樓梯間 傷害致死仍判5年

男子黃清敏因妻外遇，帶2個兒子到南寮漁港查看，發現妻子與陳姓情夫親暱，上前將陳綁到一家汽車保養廠拷問。黃拿工業膠條不斷鞭...

