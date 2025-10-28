獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任醫美總監的謝姓女友口角，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，國民法官判謝女14年徒刑，二審開庭時，謝女以「出監後每月賠2萬元賠到家屬死」求輕判，二審今駁回上訴，維持原判。

台中高分院審理此案時，謝女坦認涉案，僅針對量刑部分上訴，主張一審量刑過重，也說，出獄後會「盡其所能」，每月賠償2萬元給死者家屬，直至死者家屬過世為止，因家屬主張要求600萬元賠償，才未達成和解，希望法官輕判。

謝女律師邱智偉也說，此案是被害人帶著其他女子返家，被謝女看到後，被害人還以言詞激怒謝女，甚至把汽油桶拿給謝女，謝女一時氣憤，才會犯行，另外謝女也有長期服用精神藥物的紀錄，此案應有刑法59條「情堪憫恕」的減刑適用。

謝女律師也說，謝女還有兩名未成年子女要扶養，若以一審刑期，謝女出獄後，子女都已成年，謝女也與社會脫節，不符合子女利益，請求改判。

檢方主張，謝女上訴無理由，且請合議庭審酌，被害人未與死者家屬達成和解，取得原諒，一審量刑已詳細審酌相關證據，認無刑法59條「情堪憫恕」的減刑適用，請合議庭駁回上訴。

死者家屬委任律師則說，死者姊姊有在3日寫下親筆書狀，請求法官重判，也請合議庭審酌，此案未達成和解，雙方對於賠償金也無共識，請合議庭維持原審判決。

經查，李姓男子（40歲）在2024年3月12日，開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師（29歲），李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮，被形容為「叼菸哥」

李男因涉犯過失致死罪，由檢方命交保處分，去年4月間，李男的謝姓女友（34歲）因李的機車沒油，她幫李買回1桶汽油時，撞見李和女性友人同行。

謝女因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀嚎、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。

國民法官審認，謝女經精神鑑定後，犯案時的辨識行為能力未顯著減低，不適用刑法第19條減刑，且她因感情糾紛殺死李男，情緒失控與自己長期吸毒有關，又用汽油潑灑點燃，手段殘忍，不值得同情，沒有適用刑法第59條「情堪憫恕」減刑，依殺人罪判刑14年。

全案上訴台中高分院後，今天審結，合議庭駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。