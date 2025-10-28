快訊

新北校園割頸案今首度行審判程序 乾哥、乾妹神態自若

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今天首度進行審理程序，審判長謝靜慧為高院少年及家事廳前廳長謝靜慧；郭姓少年與林姓少女進入法庭時，法警將手銬以布纏包、避免外露，兩人神態自若。

謝靜慧在少家廳廳長任內推動「保護觸法少年優先」 的少年事件處理法修正案，內容包括少年保護優先原則、少年法院先議權制度，以及為調查少年的觸法事證，警察機關得於少年移送少年法院前通知少年到場詢問、報請核發同行、逕行同行、同行或逮捕後護送、搜索、扣押、證據保全或通訊監察等強制處分相關程序規定。

但新北割頸案後，輿論譁然，有人批評「台灣就是太縱容未成年，導致幫派喜歡吸收未成年唆使犯案、販毒，等同默許這些行為的存在」、「被砍的人掛了，蓄意殺人根本不能因為年紀判輕」。

前年12月25日中午12時許，林女至鄰班找熟識的女同學聊天，楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求離去，林女氣甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治。

郭與林女遭新北地院少年法庭裁定收容，檢警查出郭姓少年在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，去年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。新北地院少年法庭認為兩少年適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。

楊爸爸去年12月3日走上街頭，批評新北地院判決書裡處處透露對凶手「乾哥」、「乾妹」的憐憫之心，卻漠視被害家屬感受，孩子5個學期共獲得47個嘉獎，這樣慘死，公平正義何在？

高院去年12月5日首度行準備程序時，死者雙親認為這對「乾哥乾妹」仍否認有殺人之意，郭還一直依照律師林月雪的提示問答，毫無悔意，地方法院的判決卻說兩人「已漸能覺察而反省自身的過錯」，希望法官判凶手30年徒刑。

2023年一名新北市國三學生遭割頸喪命，引起各界關注，網紅「小商人」不滿涉案的「乾哥」、「乾妹」個資遭法律保護，改換在紐約時代廣場的看板上刊登「乾哥乾妹」照片。圖／翻攝臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」

