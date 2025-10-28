嫌醋飯難吃「超派鐵拳」痛毆打Toyz 超哥黃伯超判刑6月定讞

網紅「Tozy」劉偉建到知名Youtube「超哥」黃伯超餐廳用餐，開直播嫌難吃，2人爆發肢體衝突，「Toyz」被打，提告傷害、恐嚇、殺人未遂罪；一審「超哥」判刑6月，得易科罰金，案件上訴，台北地方法院二審今駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。

2024年1月20日「Toyz」到「超哥」經營的日式料理店用餐開直播，批評醋飯不好吃，「超哥」不滿「Toyz」故意找碴為賺流量，雙方約到餐廳外談判。

檢警調查，「Toyz」指控雙方講沒幾句話，「超哥」就朝他痛毆，打到他頭破血流，直播中斷，警方到場，將「超哥」及其他友人逮捕，「Toyz」送醫治療縫了11針，「Toyz」後來提告殺人未遂、恐嚇、傷害罪，「超哥」被起訴。

一審法官審理認為，「超哥」與共犯林姓員工坦承犯行，偵查中也表示有和解意願，但檢察官安排調解時「Toyz」未到庭；「超哥」表示，是因「Toyz」對外說求償1億元，因此沒有和解等。