快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台中惡男一再偷拍女童 和解讓他想出「更惡劣手段」判決出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子是性擾、猥褻女童累犯，過去因和解獲對方撤告、判緩刑，他沒反省卻變本加厲，持續上網下載兒少性影像，又在書店、地下街偷拍女童裙底，更從過去和解經驗中想出「一人分飾兩角」手法恐嚇網友；台中地院今依兒童及少年性剝削防制條例等罪判他8年5月，可上訴。

台中地檢起訴指出，徐男已3度性騷、偷拍女童，曾獲判緩刑，或因和解對方撤告，經法院不受理、檢方不起訴，仍不珍惜自新機會。

檢方調查，徐2018年從社群下載少女性影像，2022年3月在台中、桃園的書店及台北地下街，拿手機拍女童臉部，又靠近蹲低偷拍裙底；另用通訊軟體向10歲、12歲少女索取裸照、性影像。

徐還透過臉書社團，鎖定想和女子索取裸照的男網友，再一人分飾兩角，先是假冒女網友聊天、傳自己留存的少女性影像給對方，沒多久又扮成女網友的父親，恫嚇對方道歉、要求5萬元和解金，得手3萬1000元。

檢警今年3月持搜索票，到徐男位於新社區住宿逮人，查扣存有大量兒少性影像的手機、電腦等證物，將他向法院聲押獲准。

檢方指出，徐多次對女童性騷、偷拍，屢經司法給予自新，他卻不悔改繼續作案，還從先前自己和被害人和解經驗中，萌生「一人分飾兩角」方式，對男網友施詐、恐嚇，可見其越陷越深，惡行積重難返，急需矯治，依兒童及少年性剝削防制條例等16罪起訴他，建請法院從重量刑。

未料檢方今年7月起訴移審時，台中地院受理的法官竟以徐坦承犯行，其不曾被通緝，也無逃亡具體事實，裁定他5萬元交保，限制住居，但因徐覓保無著，最終就改以「無保、僅限制住居」強制處分；經檢方抗告成功，中院撤銷發回原受命法官後才裁定他收押。

中院審理時，徐男坦承犯行，還稱「沒有看過醫生，他之前想要靠自己克制，但發現沒有辦法」等語，院方以他因前案經驗萌生一人分飾兩角手法，且在他心理狀況未改變下，顯有再犯之虞，裁定自10月29日起延長羈押2月。

中院今上午宣判，依兒童及少年性剝削防制條例等罪判他8年5月，其中5月部分得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

女童 偷拍

延伸閱讀

台南海安商圈萬聖節派對湧萬人 工程師偽裝遊客手機藏提袋偷拍

保全超市突彎腰偷拍女方裙底風光 碰到對方腳踝當場被逮

孫安佐呼麻不雅片傳遭兜售！ 「有女子入鏡」孫鵬怒：告到底

影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑

相關新聞

嫌醋飯難吃「超派鐵拳」痛毆打Toyz 超哥黃伯超判刑6月定讞

網紅「Tozy」劉偉建到知名Youtube「超哥」黃伯超餐廳用餐，開直播嫌難吃，2人爆發肢體衝突，「Toyz」被打，提告...

獨／台中惡男一再偷拍女童 和解讓他想出「更惡劣手段」判決出爐

台中徐姓男子是性擾、猥褻女童累犯，過去因和解獲對方撤告、判緩刑，他沒反省卻變本加厲，持續上網下載兒少性影像，又在書店、地...

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任...

北院審理京華城案 傳柯文哲、李文宗、張景森出庭

台北地方法院審理柯文哲涉京華城等案，上午傳喚尼奧、時樂2家公司的負責人戴利玲作證，在總統大選前於2023年與木可簽約辦理...

新北校園割頸案今首度行審判程序 乾哥、乾妹神態自若

新北市楊姓國中生2023年在校內遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判9年、8年徒刑。案經上訴，台...

拿膠條拷問情夫有無通姦再「扔」回他家樓梯間 傷害致死仍判5年

男子黃清敏因妻外遇，帶2個兒子到南寮漁港查看，發現妻子與陳姓情夫親暱，上前將陳綁到一家汽車保養廠拷問。黃拿工業膠條不斷鞭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。