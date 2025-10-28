獨／台中惡男一再偷拍女童 和解讓他想出「更惡劣手段」判決出爐

台中徐姓男子是性擾、猥褻女童累犯，過去因和解獲對方撤告、判緩刑，他沒反省卻變本加厲，持續上網下載兒少性影像，又在書店、地下街偷拍女童裙底，更從過去和解經驗中想出「一人分飾兩角」手法恐嚇網友；台中地院今依兒童及少年性剝削防制條例等罪判他8年5月，可上訴。

台中地檢起訴指出，徐男已3度性騷、偷拍女童，曾獲判緩刑，或因和解對方撤告，經法院不受理、檢方不起訴，仍不珍惜自新機會。

檢方調查，徐2018年從社群下載少女性影像，2022年3月在台中、桃園的書店及台北地下街，拿手機拍女童臉部，又靠近蹲低偷拍裙底；另用通訊軟體向10歲、12歲少女索取裸照、性影像。

徐還透過臉書社團，鎖定想和女子索取裸照的男網友，再一人分飾兩角，先是假冒女網友聊天、傳自己留存的少女性影像給對方，沒多久又扮成女網友的父親，恫嚇對方道歉、要求5萬元和解金，得手3萬1000元。

檢警今年3月持搜索票，到徐男位於新社區住宿逮人，查扣存有大量兒少性影像的手機、電腦等證物，將他向法院聲押獲准。

檢方指出，徐多次對女童性騷、偷拍，屢經司法給予自新，他卻不悔改繼續作案，還從先前自己和被害人和解經驗中，萌生「一人分飾兩角」方式，對男網友施詐、恐嚇，可見其越陷越深，惡行積重難返，急需矯治，依兒童及少年性剝削防制條例等16罪起訴他，建請法院從重量刑。

未料檢方今年7月起訴移審時，台中地院受理的法官竟以徐坦承犯行，其不曾被通緝，也無逃亡具體事實，裁定他5萬元交保，限制住居，但因徐覓保無著，最終就改以「無保、僅限制住居」強制處分；經檢方抗告成功，中院撤銷發回原受命法官後才裁定他收押。

中院審理時，徐男坦承犯行，還稱「沒有看過醫生，他之前想要靠自己克制，但發現沒有辦法」等語，院方以他因前案經驗萌生一人分飾兩角手法，且在他心理狀況未改變下，顯有再犯之虞，裁定自10月29日起延長羈押2月。