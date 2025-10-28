快訊

拿膠條拷問情夫有無通姦再「扔」回他家樓梯間 傷害致死仍判5年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子黃清敏因妻外遇，帶2個兒子到南寮漁港查看，發現妻子與陳姓情夫親暱，上前將陳綁到一家汽車保養廠拷問。黃拿工業膠條不斷鞭打，最後將陳丟回住處樓下，陳被鄰居發現後送醫不治。新竹地院國民法庭認為黃已和解賠償且行凶動機令人同情，依傷害致人於死罪判刑5年。檢方上訴，指一審適用「情堪憫恕」條款違誤，也有「順序錯誤」瑕疵，台灣高等法院今駁回。

在工地從事切割、鑽孔工作的黃清敏（56歲），與妻子結婚逾30年，育有2子1女，5年前妻子提離婚，黃事後才知她與57歲的陳姓死者有染。

黃妻2023年7月31日與陳姓情夫約會，黃叫長子開車載他與次子前往查看，當他們發現兩人偷情，當下與兩個兒子（犯傷害、剝奪他人行動自由罪）將陳強拉上車，開車載往一處汽車保養廠，將陳的雙手用束帶固定在頂車機伸縮臂上，陳呈站立姿勢，黃拿工業膠條揮打。

黃拷問交往細節，得知陳與妻子發生性關係後，他持續鞭打臀部與腿部的相同部位，陳多處瘀青。翌日凌晨，陳被載回住處樓下樓梯間，鄰居發現陳受傷，隨即將他送醫。陳於同年8月9日凌晨0點30分，因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死及支氣管肺炎等併發症死亡。

竹院認為本案起因於陳與黃妻不當交往，陳明知對方為有夫之婦，甚至在黃試圖要求妻子勿再和陳來往後，陳仍私下與黃妻約會，自身行為不當也是量刑參酌因子。

因陳的傷勢集中在臀部、腿部，一審認為黃未毆打重要部位、人體脆弱器官，行為、手段非自始就要讓他受有重大傷害，且案發後黃與被害家屬和解、賠償，國民法官認為「足以引起審理同情」，有減刑必要。

一審判決後，檢方就量刑提起上訴，但黃清敏未上訴。高檢署公訴檢察官認為，一審適用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」規定有違誤，且量刑程序錯誤，適用上有順序問題，第59條應是最後再審酌。

黃清敏的律師表示，刑法第59條經國民法官庭程序審理，有民意基礎，可見國民法官認為本件「情堪憫恕」；至於檢方指量刑程序有瑕疵，律師認為一審判決書雖先提到第59條，但隨後也就第57條各款通盤檢討，並指檢方的上訴應適用無害錯誤法理。

高院詢問黃清敏是否認罪，黃回答「是」。

高院審理後認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

男子黃清敏因妻外遇，帶2個兒子到南寮漁港查看，發現妻子與陳姓情夫親暱，上前將陳綁到一家汽車保養廠拷問。黃拿工業膠條不斷鞭打，最後將陳丟回住處樓下，陳被鄰居發現後送醫不治。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子黃清敏因妻外遇，帶2個兒子到南寮漁港查看，發現妻子與陳姓情夫親暱，上前將陳綁到一家汽車保養廠拷問。黃拿工業膠條不斷鞭打，最後將陳丟回住處樓下，陳被鄰居發現後送醫不治。資料照片。記者王宏舜／攝影

