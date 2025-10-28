聽新聞
掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判拘役10日
民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強以手機全程直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告，檢方對邱聲請簡易判決處刑，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
2024年5月28日，立法院討論立院職權行使法案，邱議瑩看到羅智強在議場內持手機進行直播，指控民進黨以其他議案干擾、延滯議程，走到羅男面前稱「你是沒被打過喔」，再以紙扇揮向羅的左臉。
民事部分法官判決邱議瑩應賠償羅智強20萬元，羅另告邱刑事犯罪，檢方認定，邱議瑩涉犯強暴公然侮辱罪嫌，對邱女聲請簡易判決處刑。
法官認為，邱議瑩與羅智強同為立委、都是成年人，遇爭端應尋求理性態度溝通，秉持理性問政、維護議會秩序，邱女在2009年就因不滿國民黨前立委李慶華發言而出手掌摑，判拘役30日確定，卻仍未能習得刑罰的教訓及警惕。
判決指出，邱議瑩的行為實屬不該，考量邱女認罪，事後在臉書上坦認錯誤，兼衡邱女顧及罹癌患者面對病痛及治療的煎熬、致力提升醫療產業創新，依犯強暴侮辱罪處拘役10日，得易科罰金。
