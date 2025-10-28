閃兵案開庭！8藝人全認罪盼輕判 檢反對緩刑

藝人閃兵案新北地方法院昨首度開庭，威廉（左）、陳大天（右）庭後一同出面受訪，鞠躬道歉。記者林伯東／攝影

檢警偵辦閃兵案，今年六月首波起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy及陳信維九名藝人在內的廿四名役男。新北地方法院昨首度開庭，傳喚除王以外全部涉案役男，廿三人均當庭認罪，請求法官輕判或緩刑，但公訴檢察官表示反對。

法官昨同時傳喚非藝人十五名涉案役男，包括線上教育平台超詳解examking創辦人蔣矩任、建中科學班及台大醫學系學霸方東華、演員黃博石等人，還有宏泰集團創辦人林鴻南兒子林子惟，是全案首位曝光的「富三代」。

開庭結束，威廉、陳大天一同出面鞠躬道歉，威廉表示「對於之前僥倖投機的選擇，造成社會大眾的軒然大波感到非常抱歉。過去是自己做錯事情，今天來面對司法。未來希望自己可以成為一個更好的人」。

陳大天說「不管當初基於什麼理由都不應該犯罪，接受法律制裁就是我們現在唯一能夠展現出負起責任的決心，傷害到兵役的公平性也打擊到大家的士氣，我們感到非常抱歉，要跟大家說聲對不起」。

藝人閃兵案昨天下午開庭偵審，陳零九出庭後步出法院。記者林伯東／攝影

廿三名役男昨均認罪，八位藝人一開場便全部認罪，律師隨後補充，指涉案藝人偵查期間坦承犯罪且無前科，對逃兵犯行感到相當懊悔、自責，希望法官依簡式審判程序，給予輕判或緩刑。

蒞庭公訴檢察官引用最高檢上周公布的統計數據，指以不正手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明閃兵的役男，近十六年僅查獲四十八人，對照近期閃兵案涉案人數已達廿餘人，顯見僅冰山一角。

檢察官認為，近年閃兵入監服刑者僅千分之一，可見法院量刑過輕，全案為社會矚目案件，且非全部被告均認罪，基於兵役制度公平性，建議法官不予緩刑宣告。