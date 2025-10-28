詐貸1593萬元！永豐銀揪出內鬼 31人起訴

永豐銀行萬華分行前貸款業務專員被控與外部人員勾結，涉嫌協助28人詐貸。永豐銀強調，第一時間展開調查並全面配合司法偵辦，展現「零容忍」態度。圖為永豐銀行大樓外觀。圖／聯合報系資料照片

永豐銀行萬華分行前貸款業務專員林靖勲，涉夥同友人蔡晨睿、李聖賢，在外招攬廿八名有貸款需求民眾，偽造職稱、薪資財力證明，辦理線上信用貸款，還教導熟記假資料應付對保人員照會程序，詐貸一五九三萬元。台北地檢署昨依銀行法銀行職員背信等罪起訴卅一人。

永豐銀指出，本案是內部稽核主動發現異常後通報檢調；將藉此案強化內控與稽核機制，重新檢視信貸流程及風險控管，並加強行員教育訓練，杜絕類似情形發生。

起訴指出，林靖勲二○二三年九月至二○二四年七月擔任永豐銀行萬華分行貸款業務專員，入職二周就涉違背銀行職員職務，勾結蔡晨睿、李聖賢招攬借貸者廿八人，其中十五人詐貸一五九三萬元，十三人因銀行發現有異未得手。

檢方查出，蔡晨睿涉利用想有行銷管理顧問公司，招攬六名借款人申辦永豐信貸，並提供自身掌控的瞬境澄心、示有企業公司資料，供六人填寫不實職務、薪資所得；李聖賢涉利用麥灶數位、繁星新創數位公司，招攬四名借款人給林，還提供已無營業活動的台灣網通、高通數位行銷公司資料供林使用。

林靖勲創立LINE群組向廿八人索取銀行帳密、網路銀行對帳單，涉虛構不實收入，廿八人透過林靖勲提供的網頁辦理永豐信貸，傳送變造的銀行帳戶交易明細、餘額等對帳單給林，再由林辦理線上信用貸款申請書，林還教導他們熟記假公司名稱、薪資收入，應付對保人員照會程序。

檢方調查時林靖勲、蔡晨睿、李聖賢否認犯行，互推責任；借貸人部分坦承偽造財力證明。檢方依永豐銀行提供的卷證資料，認定申請信用貸款資料確實經變造。

林靖勳涉銀行法銀行職員背信罪、刑法三人以上共犯詐欺、行使變造私文書等罪嫌，其他人雖非銀行職員，但與林共同實施犯罪行為，從重論銀行職員背信罪，詐貸未遂者則論銀行職員背信未遂罪。