家暴男沉迷賭博販毒被關18年 法院裁定2孩子沒義務扶養他

屏東縣男子阿德（化名）婚後生下兩名孩子，因情緒暴躁又家暴妻子，還對兩個孩子出言謾罵、沉迷賭博沾染吸毒惡習與妻子離婚，又因販毒被判處18年有期徒刑，未善盡照顧兩名孩子，兩名孩子成年後向屏東地院聲請免除撫養父親義務，屏東地院裁定兩名孩子免除對父親扶養義務。

裁定指出，兩名孩子的母親在法院作證說，她與阿德結婚後才發現阿德有債務，小孩還小時，有天阿德走出房間突然癱軟，房間發現注射器，且阿德都沒有負擔小孩撫養費，還要她給生活費，若不給就會打她，阿德還去向地下錢莊借錢。

兩個孩子的母親說，當時她兼兩份工作，經濟困難只能吃報廢食品，娘家有資助頭期款買房，但房子卻被阿德拿去轉貸，還拿保險借錢，擅自從她的錢包拿錢，小孩子都沒有錢吃飯，最後受不了決定離婚。

兩孩子的母親說，離婚之後，阿德從來沒有探視過兩個孩子或負擔任何撫養費。這兩個孩子從國中開始就半工半讀賺生活費。阿德只有沒錢時才會回家，甚至不清楚兩個孩子當時是念國小還是國中了。