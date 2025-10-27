快訊

藝人閃兵還有案外案？威廉出庭供稱遭閃兵集團首腦勒索

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

檢警偵辦藝人閃兵案，先前首波起訴藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維共9人。稍早新北地方法院開庭，法官向威廉確認閃兵對價金額時，威廉竟當庭供稱，因為當時曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」，所以金額還要進一步確認，僅記得約為4、50萬元左右。

開庭結束後，威廉對於方才自己被勒索一說明顯保留許多，僅低調表示「因為未來（案件）還要再開庭，到時候再跟庭上報告」，便未再進一步說明。

今天庭訊時威廉供稱，自己成功申請免役，前後共經過榮總台大和國泰3家醫院。第一次榮總時，是自己去看門診，後面讓陳志明指定的槍手代背24小時血壓監測儀器；第二次台大則是起初自己先背儀器，後面再交給槍手代背。

威廉律師則補充，第三次在國泰醫院，發現威廉有其他免役事由，因此請法官向台大、榮總調閱威廉患有「完全性右肢傳導阻塞」的相關病歷及診斷證明，佐證其原本就符合免役條件。審判長則表示，上述診斷證明卷證裡就有，不需要另外聲請調閱。

新北地院今天就首波起訴藝人閃兵案開庭，不料藝人威廉（左）竟當庭供稱，當時曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」。記者林伯東／攝影
新北地院今天就首波起訴藝人閃兵案開庭，不料藝人威廉（左）竟當庭供稱，當時曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」。記者林伯東／攝影

榮總 免役 台大 閃兵案

相關新聞

家暴男沉迷賭博販毒被關18年 法院裁定2孩子沒義務扶養他

屏東縣男子阿德（化名）婚後生下兩名孩子，因情緒暴躁又家暴妻子，還對兩個孩子出言謾罵、沉迷賭博沾染吸毒惡習與妻子離婚，又因...

藝人閃兵還有案外案？威廉出庭供稱遭閃兵集團首腦勒索

檢警偵辦藝人閃兵案，先前首波起訴藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維共9人。稍早新北地...

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑

檢警偵辦藝人閃兵案，今年6月中先起訴藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維共9人。今天下...

閃兵案開庭！陳大天、威廉鞠躬致歉：接受法律制裁 展現負責任決心

檢警偵辦閃兵集團案，藝人陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維被查出涉逃避兵役，依妨害兵役及偽造文書...

藝人閃兵案今開庭 陳零九等8人全認罪求輕判

檢警偵辦閃兵集團案發現除王大陸外，藝人陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維也涉嫌閃兵，依妨害兵役及...

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等藝人現身新北地院

藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，包括陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、...

