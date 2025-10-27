藝人閃兵還有案外案？威廉出庭供稱遭閃兵集團首腦勒索

檢警偵辦藝人閃兵案，先前首波起訴藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維共9人。稍早新北地方法院開庭，法官向威廉確認閃兵對價金額時，威廉竟當庭供稱，因為當時曾遭閃兵集團首腦陳志明「勒索」，所以金額還要進一步確認，僅記得約為4、50萬元左右。

開庭結束後，威廉對於方才自己被勒索一說明顯保留許多，僅低調表示「因為未來（案件）還要再開庭，到時候再跟庭上報告」，便未再進一步說明。

今天庭訊時威廉供稱，自己成功申請免役，前後共經過榮總、台大和國泰3家醫院。第一次榮總時，是自己去看門診，後面讓陳志明指定的槍手代背24小時血壓監測儀器；第二次台大則是起初自己先背儀器，後面再交給槍手代背。