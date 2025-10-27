聽新聞
「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑
檢警偵辦藝人閃兵案，今年6月中先起訴藝人王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維共9人。今天下午新北地方法院首開準備庭，傳喚除王大陸以外8人，8人均當庭認罪請求法官輕判或緩刑，但蒞庭的公訴檢察官認為，閃兵影響兵役公平且歷年遭緝獲者均為冰山一角，基於全案為社會矚目案件且有被害未認罪，建議法官不予緩刑宣告。
今天出庭的8位藝人中，全部口徑一致從一開庭就全部認罪，再由律師補充涉案藝人從偵查期間便坦承犯罪，且無前科，對逃兵犯行感到相當懊悔、自責，希望法官能依簡式審判程序，給予輕判或緩刑。
8位涉案藝人也在開庭時，逐一向審判長陳述自己偽造不實高血壓檢測紀錄的過程，手法幾乎大同小異，除少數曾由閃兵集團首腦陳志明直接頂替代看門診外，大部分藝人都是自己去看過門診後，等到需要背24小時血壓監測儀器時，再將機器交給陳男或陳男手下代背。
