閃兵案開庭！陳大天、威廉鞠躬致歉：接受法律制裁 展現負責任決心

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導

檢警偵辦閃兵集團案，藝人陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維被查出涉逃避兵役，依妨害兵役及偽造文書送辦，並以15萬至50萬元不等金額交保。今天下午新北地院開庭時，陳零九等人全部都認罪，請求法官輕判或緩刑。

陳大天開完庭後步出法院，面對媒體時先鞠躬致歉，陳大天表示，不管當初基於什麼理由都不應該犯罪，接受法律制裁就是我們現在唯一能夠展現出負起責任的決心，傷害到兵役的公平性也打擊到大家的士氣，我們感到非常抱歉，要跟大家說聲對不起。

威廉步出法院時表示，對於之前僥倖投機的選擇，造成社會大眾的軒然大波感到非常抱歉，過去是自己做錯事情，今天來面對司法。未來希望自己可以成為一個更好的人。

藝人陳大天涉閃兵案以25萬交保。圖／本報資料照片
藝人陳大天涉閃兵案以25萬交保。圖／本報資料照片
藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，全案偵結後依法起訴，今天下午開庭偵審，藝人威廉出庭。記者林伯東／攝影
藝人王大陸涉嫌透過「閃兵集團」偽造體位逃避兵役案，檢警調查發現多名藝人涉案，全案偵結後依法起訴，今天下午開庭偵審，藝人威廉出庭。記者林伯東／攝影

兵役 偽造文書 司法 閃兵案

