閃兵案開庭！陳大天、威廉鞠躬致歉：接受法律制裁 展現負責任決心

檢警偵辦閃兵集團案，藝人陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維被查出涉逃避兵役，依妨害兵役及偽造文書送辦，並以15萬至50萬元不等金額交保。今天下午新北地院開庭時，陳零九等人全部都認罪，請求法官輕判或緩刑。

陳大天開完庭後步出法院，面對媒體時先鞠躬致歉，陳大天表示，不管當初基於什麼理由都不應該犯罪，接受法律制裁就是我們現在唯一能夠展現出負起責任的決心，傷害到兵役的公平性也打擊到大家的士氣，我們感到非常抱歉，要跟大家說聲對不起。