聽新聞
0:00 / 0:00
閃兵案開庭！陳大天、威廉鞠躬致歉：接受法律制裁 展現負責任決心
檢警偵辦閃兵集團案，藝人陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維被查出涉逃避兵役，依妨害兵役及偽造文書送辦，並以15萬至50萬元不等金額交保。今天下午新北地院開庭時，陳零九等人全部都認罪，請求法官輕判或緩刑。
陳大天開完庭後步出法院，面對媒體時先鞠躬致歉，陳大天表示，不管當初基於什麼理由都不應該犯罪，接受法律制裁就是我們現在唯一能夠展現出負起責任的決心，傷害到兵役的公平性也打擊到大家的士氣，我們感到非常抱歉，要跟大家說聲對不起。
威廉步出法院時表示，對於之前僥倖投機的選擇，造成社會大眾的軒然大波感到非常抱歉，過去是自己做錯事情，今天來面對司法。未來希望自己可以成為一個更好的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言