林岱樺涉詐1496萬元助理費 今首出庭律師團主攻已歿證人被檢調誘導

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等10人，高雄地院今開準備程序庭，首度傳喚林岱樺到庭，林找來3名都自司法界轉任的知名律師辯護，主攻已歿的關鍵證人駱和明證詞不具證據能力。

檢調指控，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

自2011年起，林岱樺利用駱男、王女兩人身分，共請領1496萬餘元助理費用；除利用人頭助理請領薪資，林岱樺另指示會計黃麗雪申報加班費，款項入帳後，再要求助理「回捐」給服務處使用，合計浮報22萬餘元。

開庭剛開始，承審法官陳川傑提示檢方所提證據，詢問林岱樺對於公費助理請領名冊、加班費申報等簽名有無爭執，林岱樺均未爭執，且言詞否認有詐領，對於證據清單附表的標題寫有詐領不滿，當庭要求更正。

事後由林岱樺辯護律師李代昌代表發言，李代昌指駱男、王女均為實際從事助理職務的公費助理；駱主要負責辦公室電腦、資訊，王女則是綜合職務，如選民服務，政治獻金專戶記帳等，並非人頭，兩人工作內容都有證人證詞可供佐證，檢方卻刻意忽略。

李代昌質疑，2022年1月調查局約詢駱男時，案由是政治獻金法，他會在調詢、檢方複訊時改稱未實際擔任公費助理，起因是調查員以利誘、詐欺方式讓他自白，應不具證據能力。

李代昌還說，經勘驗筆錄和調詢等錄音檔，檢察官筆錄記載「駱同意虛報為林岱樺公費助理」，但錄音卻未有此段音檔，不符駱的證詞；至於浮報加班費，檢方要舉證有浮報事實，不能說助理繳回加班費就是浮報，林的團隊事多人少，流動率高，資深幹部本來就常要加班協助。

對於李代昌質疑檢方編造證詞，蒞庭檢察官邱宥鈞則反駁，駱男之前都是領現金，他自承在服務處任職1、2年，每月由林三郎交付1、2萬元現金，但他帳戶自2011年至2015年間，每月入帳2至11萬元不等，與他說法不合。

邱宥鈞說，調查官在得知駱有涉犯貪汙治罪條例後，便即時保障駱的防禦權，且他在複訊時，具結帳戶薪資非他所用，也未在服務處任職，調查官並未對駱男供述下任何指導棋。

法庭上，檢辯雙方對於已歿的駱男證詞爭執不下，最後因林岱樺提出休息，中間休息5分鐘後，才未繼續爭執駱男證詞是否具證據能力。