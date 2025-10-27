林岱樺涉貪首出庭 當庭自爆「衣服只能穿同一套」求法官准她回家

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，高雄地院今準備程序庭，首度傳喚林岱樺到庭，庭訊尾聲，林岱樺自爆自己衣服都穿同一套，「因為沒辦法回家」，態度轉強，稱檢察官侵害人權。「我就想要回家，這是最卑微的請求。」

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

檢調發現，林岱樺的弟媳王瓊翎，擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，另再查出胞妹林岱縝也是人頭助理，最高月領13萬元，還指示會計要求助理報滿的加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。

今準備程序庭上，林岱樺對於公費助理請領清單等資料不爭執，但不滿檢方證據清單標題直接寫「詐領」，她稱這是合法申請，並不是詐領，當場要求法官更正。

林岱樺目前限制住居，她另聲請解除限制，變更住居所，林的委任律師李代昌主張，林岱樺自今年2月20日被搜索後，基於公益寄人籬下，已換了好幾次住宿，目前胞妹也被追加起訴，法院限制應合乎比例原則，准讓林回家與胞妹、母親同住。

法官當庭問檢察官意見，檢方則反對林岱樺與胞妹同住，認為林岱樺姊妹是同案被告，若此例一開，往後恐所有被告都要求比照辦理。

檢方說法疑似戳中林岱樺痛處，當場舉手要求發言，隨後稱公權力對她該搜、該押都做了「我只是要回去同住有什麼不對？」從今年2月搜索後，她都不知道能不能和媽媽講話，一家人像驚弓之鳥不敢往來，就是怕又被檢察官搜索。

林岱樺說，她的手機都被檢方扣留，到現在都還沒拿回來，但裡面的訊息卻流出去，全台灣都知道她的手機內容，「最大洩密者就是檢調」，我只是想要回家，就只有這個卑微的請求。

庭訊尾聲，林岱樺還自爆「搜索到現在衣服都穿同一件」，會後媒體問她為何這麼說，是否受到委屈？林岱樺說，她現在寄人籬下，沒有任何衣物在身邊，只能穿同一套，像要換季了，天氣冷了南北往返，她想添加衣物也沒辦法回家拿衣服。

她說，我不請求解除限制住居、境管，她只希望可以回家住，何況現在全案被告都已經偵結，這只是最卑微的請求。