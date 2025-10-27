騎車急煞不滿被路邊開單員糾正...他暴怒動手 僅構成傷害不涉妨害公務

李姓路邊收費開單員執行勤務時，因前方黃姓男子騎車急煞，他只好跟著緊急煞車，上前提醒黃這樣騎車非常危險；黃竟持安全帽毆打李，將李打到腦震盪、頭部外傷等。檢方認定黃涉犯傷害罪、但不構成妨害公務，台南地院將黃判處拘役55日，民事則判黃要賠償15萬元。

判決指出，黃姓男子2023年9月5日中午12時許，在台南市騎車時，因看到路邊有停車位置，突然緊急煞車，擔任路邊停車開單員的李姓男子當時正在執勤，騎在黃的後面，見黃急煞，只好緊急煞車；李當下提醒黃，這樣騎車非常危險，黃卻因不滿遭到糾正，竟出手毆打李。

黃分別用手跟安全帽，將李打到受有頭部外傷、左腕挫傷、頭暈、輕微腦震盪、腦震盪後遺症等傷勢；李對黃分別提出傷害及妨害公務告訴，檢方依據醫院診斷證明書、現場錄影畫面以及雙方說法，加上黃也承認動手，將黃依傷害罪提起公訴。

至於妨害公務部分，因李姓男子是受雇於台南市民間科技公司，該公司是受台南市交通局委託辦理執行路邊停車開單勞務，僅屬履行契約義務的契約當事人，未因委託而取得行政主體身分；李也沒有因此而取得委託公務員身分，檢方認定，黃無從以妨害公務罪相繩。

台南地院審理時，黃承認犯行，法院審酌黃僅因不滿李對其騎車緊急煞車加以提醒，竟動手毆打對方，顯然欠缺尊重他人身體法益觀念；復考量黃的犯罪動機、手段、李所受傷勢、雙方並未和解取得被害人原諒，今年1月將黃依傷害罪判處拘役55日。

民事部分，李姓路邊停車開單員主張他受傷後，休養期間不能工作導致損失的薪資為55000元、醫療費用2700元，並請求精神慰撫金92300元，要求黃總共應給付15萬元。黃姓男子出庭表示對李提出的損害金額沒有意見，但他無力賠償。