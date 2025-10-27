快訊

iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

騎車急煞不滿被路邊開單員糾正...他暴怒動手 僅構成傷害不涉妨害公務

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

李姓路邊收費開單員執行勤務時，因前方黃姓男子騎車急煞，他只好跟著緊急煞車，上前提醒黃這樣騎車非常危險；黃竟持安全帽毆打李，將李打到腦震盪、頭部外傷等。檢方認定黃涉犯傷害罪、但不構成妨害公務台南地院將黃判處拘役55日，民事則判黃要賠償15萬元。

判決指出，黃姓男子2023年9月5日中午12時許，在台南市騎車時，因看到路邊有停車位置，突然緊急煞車，擔任路邊停車開單員的李姓男子當時正在執勤，騎在黃的後面，見黃急煞，只好緊急煞車；李當下提醒黃，這樣騎車非常危險，黃卻因不滿遭到糾正，竟出手毆打李。

黃分別用手跟安全帽，將李打到受有頭部外傷、左腕挫傷、頭暈、輕微腦震盪、腦震盪後遺症等傷勢；李對黃分別提出傷害及妨害公務告訴，檢方依據醫院診斷證明書、現場錄影畫面以及雙方說法，加上黃也承認動手，將黃依傷害罪提起公訴。

至於妨害公務部分，因李姓男子是受雇於台南市民間科技公司，該公司是受台南市交通局委託辦理執行路邊停車開單勞務，僅屬履行契約義務的契約當事人，未因委託而取得行政主體身分；李也沒有因此而取得委託公務員身分，檢方認定，黃無從以妨害公務罪相繩。

台南地院審理時，黃承認犯行，法院審酌黃僅因不滿李對其騎車緊急煞車加以提醒，竟動手毆打對方，顯然欠缺尊重他人身體法益觀念；復考量黃的犯罪動機、手段、李所受傷勢、雙方並未和解取得被害人原諒，今年1月將黃依傷害罪判處拘役55日。

民事部分，李姓路邊停車開單員主張他受傷後，休養期間不能工作導致損失的薪資為55000元、醫療費用2700元，並請求精神慰撫金92300元，要求黃總共應給付15萬元。黃姓男子出庭表示對李提出的損害金額沒有意見，但他無力賠償。

台南地院新市簡易庭認為，依據李提出的診斷證明書及醫師囑言之建議休養日數，對照李申報的薪資所得金額，並未差距過大，堪認屬實，應予准許；考量雙方身分、地位、學識、資力與加害程度，認定李所請求精神慰撫金金額，應屬適當，判決黃應給李15萬元。

李姓路邊收費開單員執行勤務時，因前方黃姓男子騎車急煞，他只好跟著緊急煞車，上前提醒黃這樣騎車非常危險；黃竟持安全帽毆打李，將李打到腦震盪、頭部外傷等。本報資料照片
李姓路邊收費開單員執行勤務時，因前方黃姓男子騎車急煞，他只好跟著緊急煞車，上前提醒黃這樣騎車非常危險；黃竟持安全帽毆打李，將李打到腦震盪、頭部外傷等。本報資料照片

台南 妨害公務 傷害罪

延伸閱讀

台中醉男路倒女警關心他不領情 問候警察媽媽達10次

他跟蹤觸摸女子機車坐墊8次...判6月定讞還失業 民事再賠6萬元

搭捷運不小心踫到女生屁股！過來人曝3動作：可避免被告

公車司機施暴 律師：傷害罪逃不掉「跟不定時炸彈一樣太可怕」

相關新聞

獨／洗車工撞死人羈押7月今出庭求輕判 醫大生父痛批

苗栗縣吳姓男子曾三度無照駕駛被抓，今年3月間在台中市擔任洗車工時，酒後無照駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區時闖...

林岱樺涉貪首出庭 當庭自爆「衣服只能穿同一套」求法官准她回家

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融...

永豐貸款專員等人詐貸1593萬！背假資料應付對保照會 31人起訴

永豐銀行萬華分行貸款業務專員林靖勲等人涉招攬有貸款需求者28人，虛構不實公司職稱、薪資申辦信貸，還教導28人熟記假資料應...

蕭景田等人遭控涉賄案上月獲判無罪 士檢聲明上訴了！

國民黨前中常委蕭景田遭控涉賄，士林地方法院上月宣判被告27人無罪，士林地檢署今表示，檢察官收到判決後，今決定先聲明上訴，...

旅遊平台聯合聲明

茲因客遊天下旅行社（Klook）員工缺少法律常識，致與酷遊天國際旅行社（KKday），產生智慧財產及商業法院 113 年度刑營訴字第 1 號等相關爭議，經雙方友好協商，現已達成和解，特此聯合聲明。

無照保母猛搖頭部害3月大女嬰失明發展遲緩 最終判關7年半定讞

無照保母謝旻燕負責24小時照顧李姓友人3個月大女兒，卻猛力搖晃女嬰頭部造成腦傷，而發展遲緩、雙眼失明，最高法院依、成年人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。