蕭景田等人遭控涉賄案上月獲判無罪 士檢聲明上訴了！

國民黨前中常委蕭景田遭控涉賄，士林地方法院上月宣判被告27人無罪，士林地檢署今表示，檢察官收到判決後，今決定先聲明上訴，後續將補提上訴理由。

全案源於，2022年選舉期間，蕭景田在曾繁川陪同、協助下走訪士林、北投25名里長候選人，其中有13人是時任里長，蕭被控在拜訪行程中將裝有林杏兒選舉文宣及現金6000元至1萬元的信封袋交給里長候選人，檢方清查後認定蕭等27人涉嫌選罷法投票行收賄罪，2023年2月偵結起訴。

士林地方法院歷經2年7月審理，認定蕭、曾及里長候選人等被告27人，涉嫌選罷法投票行收賄罪罪嫌不足，今年9月審結宣判無罪；法官認為相關事證僅能證明部分里長候選人曾收到蕭、曾2人交付的現金，其中包含曾繁川退還的選舉保證金2萬元，無法證明其他里長候選人也有收到錢。

針對部分里長候選人收到蕭、曾2人交付的現金，2人雖有表達「多支持林杏兒」，甚至發放林的競選文宣，但在里長選舉中，除了政黨發給的補助外，實務上也常見他人私下贊助經費，這在此案有其他里長及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人作證，從扣案證物看，忠誠里里長曾坤來也有由其他人集資數千元，祝他「高票當選」。

案發時，蕭景田身為國民黨中常委、北投區黨部前主委，又在北投區經營麗禧溫泉酒店，於公於私，自掏腰包贊助北投、士林區的同黨籍里長競選經費，並要求該選區黨部執行長曾繁川陪同拜訪，未偏離常情。

再者，林杏兒前次落選，選情較緊急，蕭、曾2人拜訪時順帶拜託支持，以求國民黨市議員候選人4席全上，如此拉票、催票動員，是政黨競爭下常見的動作，難認是對里長「一票多少錢」的「買票」行為，更何況部分里長候選人本就被國民黨劃分為支持林杏兒的責任里，理當為林造勢，無須加以「賄選」。