獨／洗車工撞死人羈押7月今出庭求輕判 醫大生父痛批

苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，吳遭檢方聲押獲准，今天出庭。記者陳宏睿／攝影 苗栗縣吳姓男子曾三度無照駕駛被抓，今年3月間在台中市擔任洗車工時，酒後無照駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區時闖紅燈，撞死騎機車的陳姓醫大生，吳肇事逃逸，事後投案，檢方依公共危險致死罪起訴，吳收押逾7月今出庭，雖坦認犯罪，但主張「有自首」、「犯後態度」拚減刑；陳父則不表認同，批評對被害人家屬來說「沒有意義，也完全不能接受」。

醫大生陳姓父親表示，對被害人家屬來說是非常沉重的陳述，被害人家屬心情是不好的，若他的「犯後態度良好」， 家屬的心情又有誰來關心，吳男開車撞死他兒子，是一個不可逆的事實，雖然這是吳男跟其律師在法庭上的訴訟策略，但對於被害人家屬來說是「沒有意義，也完全不能接受」。

陳生父親說，經詢問律師，此案在發生後，警方展開調查，即便吳男投案，應不符合自首條件，未來會在審理時，向國民法官主張。

吳姓男子在落網後羈押迄今，今天在台中地院開準備程序庭，被撞死的陳姓醫大生的父親，聲請參與訴訟，合議庭詢問吳男、檢方與律師意見，吳男無意見，檢方則回覆「敬表同意」，律師也同意陳父參與訴訟，合議庭審酌此案若有陳父參與訴訟，有助於達成被害人訴訟參與制度的目的，無不適當情形，裁定准許。

今天開庭時，吳男對於犯行認罪，僅請求院方審酌，此案符合自首條件，且「犯後態度良好」，請求輕判。

合議庭根據檢辯雙方的主張，認定此案在國民法官審理時，有兩項主要爭點，包括此案是否符合累犯加重其刑的條件，以及吳男在犯後行為是否構成自首，可以符合減刑條件，諭知此案將在12月8日審理，由國民法官審理。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）曾涉鬥毆案件遭判刑，也曾無照駕駛，三度被查獲，今年3月間在台中市一間洗車場擔任洗車工。

吳男在今年3月8日，駕駛公司租賃的七人座廂型車，找朋友在KTV喝酒，酒後開車上路，行經西屯區黎明路三段、凱旋路時闖紅燈，撞上當時騎車外送完、準備返回租屋處的陳姓醫大學生（22歲），陳送醫後不治，吳男在友人陪同下投案，酒測值為每公升0.37毫克，檢方依公共危險致死罪起訴，陳父當時痛批吳男「根本是殺人凶手」，全案移由台中地院國民法官審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康