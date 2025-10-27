無照保母猛搖頭部害3月大女嬰失明發展遲緩 最終判關7年半定讞

無照保母謝旻燕，猛力搖晃3個月大女嬰頭部造成腦傷，雙眼失明與發展遲緩，最高法院依成年人故意對兒童犯重傷害罪判處7年6月徒刑定讞。示意圖／ingimage 無照保母謝旻燕負責24小時照顧李姓友人3個月大女兒，卻猛力搖晃女嬰頭部造成腦傷，而發展遲緩、雙眼失明，最高法院依、成年人故意對兒童犯重傷害罪判處7年6月徒刑定讞。

謝女犯業務過失傷害罪部分，二審判拘役45日，得易科罰金，因不得上訴第三審而確定。

謝旻燕雖是無照保母，但自身有2個小孩，具備照顧嬰兒能力，她2019年1月28日起在新北市淡水住處，受託照顧女嬰，而她同年2月10日至13日期間，疏於照顧導致女嬰下巴瘀青。

謝旻燕同年2月19日晚上，猛力搖晃女嬰的頭部，導致女嬰頭部創傷，出現疑似癲癇症狀，左眼往上往左看、手腳揮動，還伴隨意識不清，謝女犯後外出倒垃圾，她丈夫回家後發現女嬰意識昏迷，送醫急救，但女嬰腦部萎縮、雙眼視力減退至0.02以下、發展遲緩。

檢方認定謝旻燕及丈夫為共犯，一同起訴，但謝女否認犯行，表示出門倒垃圾前女嬰無任何症狀，不久後接到丈夫電話稱女嬰送醫急救。謝女丈夫則向急診室醫師表示，女嬰原本坐在椅子上，他下樓處理事情回來，就發現女嬰異狀。

一審認為謝旻燕否認犯罪，拒絕和女嬰父母和解、賠償，也沒有向家屬道歉求得原諒，難認有悔意，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處拘役50日，不得易科罰金、成年人故意對兒童犯傷害罪致人重傷罪判6年徒刑；謝女丈夫則罪證不足獲判無罪。

二審則認為一審判決認事用法不當，依業務過失傷害罪判謝旻燕拘役45日，得易科罰金、成年人故意對兒童犯重傷害罪判處7年6月徒刑。至於謝女丈夫部分，仍認為沒有證據證明他有共同傷害女嬰的行為，仍維持判決無罪。

案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。