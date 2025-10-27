苗栗洗車工開阿法撞死醫大生 死者父聲請參訟獲准今開庭

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓男子曾三度無照駕駛被抓，今年3月間在台中市擔任洗車工時，酒後無照駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，行經西屯區時闖紅燈，撞死送完外賣欲騎機車返家的陳姓醫大生，吳肇事逃逸，事後投案，檢方依公共危險致死罪起訴，吳收押迄今，陳父聲請參與訴訟獲准，今在律師陪同下到法院開庭。

吳姓男子在落網後羈押迄今，今天在台中地院開準備程序庭，被撞死的陳姓醫大生的父親，聲請參與訴訟，合議庭詢問吳男、檢方與律師意見，吳男無意見，檢方則回覆「敬表同意」，律師也同意陳父參與訴訟，合議庭審酌此案若有陳父參與訴訟，有助於達成被害人訴訟參與制度的目的，無不適當情形，裁定准許。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）曾涉鬥毆案件遭判刑，也曾無照駕駛，三度被查獲，今年3月間在台中市一間洗車場擔任洗車工。

吳男在今年3月8日，駕駛公司租賃的七人座廂型車，找朋友在KTV喝酒，酒後開車上路，行經西屯區黎明路三段、凱旋路時闖紅燈，撞上當時騎車外送完、準備返回租屋處的陳姓醫大學生（22歲），陳送醫後不治。

監視器畫面顯示，事發時吳姓男子未減速闖紅燈，撞上陳姓男大生，陳生連人帶車噴飛，撞到護欄才停下，現場車輛扭曲、碎片四散。

員警到場發現吳男肇事逃逸即展開追查，同日清晨5時許，吳男由友人陪同投案，吳男酒測值酒精濃度每公升0.37毫克，警依公共危險致死、肇事逃逸等罪送辦，檢方以有逃亡之虞，向台中地院聲押獲准，今年5月偵結起訴，移由台中地院國民法官審理。

陳男就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，案發前在南投、彰化、台中等地實習，實習期間除在服裝店打工，也騎機車送外賣，當天凌晨3時許外送完，剛傳簡訊給女友「要回家了」，不料沒多久就出意外。

陳男父親受訪時，痛斥吳「簡直是個殺人凶手」，也向台中地院聲請參與訴訟，法院裁准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，今在律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，今在律師陪同下出庭。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，吳遭檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在今年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，吳遭檢方聲押獲准。記者陳宏睿／翻攝

