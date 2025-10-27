勾結外人詐貸逾1500萬元 永豐銀行業務專員遭訴

快訊

中央社／ 台北27日電

北檢今天偵查終結，依銀行法銀行職員背信、刑法詐欺、偽造文書等罪起訴林男、蔡男、李男及28名借款人。本報資料照片
永豐銀行萬華分行林姓業務專員涉嫌於112年、113年間招攬有貸款需求的民眾，以虛構不實的資料向永豐銀行辦理信用貸款，詐貸1593萬元。北檢今天依銀行法銀行職員背信罪起訴林男等31人。

檢方調查，林男於民國112年9月起擔任永豐銀行萬華分行貸款業務專員，他於112年、113年間與蔡姓、李姓男子合作，招攬有貸款需求的民眾共28人，蔡、李並提供所掌控的公司，讓28名借款人填載不實的任職資料及薪資所得，虛構不實收入。

檢方查出，林男隨後協助28名借款人辦理線上信用貸款申請，並熟記貸款申請書上任職的公司名稱等資料，以應付永豐銀行對保人員的照會程序，最後導致永豐銀行人員陷於錯誤，核准其中15名借款人的貸款金額並撥付款項，總計新台幣1593萬元。

永豐銀行人員後來察覺有異，並未核准後面13名借款人的貸款，並向台北地檢署提起告訴。

北檢今天偵查終結，依銀行法銀行職員背信、刑法詐欺、偽造文書等罪起訴林男、蔡男、李男及28名借款人。

