勾結外人詐貸逾1500萬元 永豐銀行業務專員遭訴
永豐銀行萬華分行林姓業務專員涉嫌於112年、113年間招攬有貸款需求的民眾，以虛構不實的資料向永豐銀行辦理信用貸款，詐貸1593萬元。北檢今天依銀行法銀行職員背信罪起訴林男等31人。
檢方調查，林男於民國112年9月起擔任永豐銀行萬華分行貸款業務專員，他於112年、113年間與蔡姓、李姓男子合作，招攬有貸款需求的民眾共28人，蔡、李並提供所掌控的公司，讓28名借款人填載不實的任職資料及薪資所得，虛構不實收入。
檢方查出，林男隨後協助28名借款人辦理線上信用貸款申請，並熟記貸款申請書上任職的公司名稱等資料，以應付永豐銀行對保人員的照會程序，最後導致永豐銀行人員陷於錯誤，核准其中15名借款人的貸款金額並撥付款項，總計新台幣1593萬元。
永豐銀行人員後來察覺有異，並未核准後面13名借款人的貸款，並向台北地檢署提起告訴。
北檢今天偵查終結，依銀行法銀行職員背信、刑法詐欺、偽造文書等罪起訴林男、蔡男、李男及28名借款人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言