快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

林岱樺涉詐千萬助理費今出庭 她稱不畏「暗黑勢力」喊：還我清白

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，還涉嫌透過關係密切的通法寺，侵占政治獻金，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，高雄地院今準備程序庭，首度傳喚林岱樺到庭，她上午9時許態度從容步入雄院，她強調「不公不義的起訴，終將會還我清白」。

林岱樺說，法院公開審理讓檢調的暗黑角落曝光，全體國人跟高雄市民都是睿智的審判長，她清清白白經得起嚴苛檢驗，不管暗黑勢力怎麼打壓，她會以清清白白之身獲得高雄市民信任。

媒體追問如何解釋助理月薪高達21萬元，遠超立委薪水，林岱樺則說，等她開完庭會再跟大家說明。

雄院自今年7月審理林岱樺案後，承審法官陳川傑陸續傳喚涉案的公費助理等人到案，以每月一次或二次的規畫審問涉案公費助理，目前涉案人陸續傳喚到庭，今上午9點30分許，首度傳喚林岱樺到庭，另因應旁聽人數眾多，還準備空間較大的國民法庭預備。

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

檢調發現，林岱樺的弟媳王瓊翎，擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，另再查出胞妹林岱縝也是人頭助理，最高月領13萬元，還指示會計要求助理報滿的加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。

檢方偵辦時，林岱樺稱公費助理報滿不是犯罪，重點是助理有無提供勞務，因為林岱縝可以全時間配合工作，所以她的薪資才會彈性調整，胞妹、弟媳都有從事助理工作。

林岱樺雙手握拳喊加油步入高雄地方法院。記者張議晨／攝影
林岱樺雙手握拳喊加油步入高雄地方法院。記者張議晨／攝影

林岱樺 加班費 檢調

延伸閱讀

涉詐千萬助理費案 立委林岱樺將赴高雄地院出庭

喊「法庭上揭真相」...立委林岱樺涉詐千萬助理費 雄院明首傳到庭

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

二度出席民進黨廉政會 林岱樺吐露：真相將在法庭上揭曉

相關新聞

林岱樺涉詐千萬助理費今出庭 她稱不畏「暗黑勢力」喊：還我清白

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，還涉嫌透過關係密切的通法寺，侵占政治獻金，雄檢依利...

修法廢除「兄弟姊妹特留分」 朝野同調

遺產特留分規範遭質疑無法讓立遺囑者自由分配遺產，民團連署喊廢除「兄弟姊妹特留分」；朝野都不反對修法，多位國民黨立委已各自...

涉詐千萬助理費案 立委林岱樺將赴高雄地院出庭

民進黨立委林岱樺涉詐新台幣1400多萬元助理費遭起訴，高雄地院今天開庭，林岱樺預計上午9時許抵達法院出庭，她日前發表聲明...

勾結外人詐貸逾1500萬元 永豐銀行業務專員遭訴

永豐銀行萬華分行林姓業務專員涉嫌於112年、113年間招攬有貸款需求的民眾，以虛構不實的資料向永豐銀行辦理信用貸款，詐貸...

勞工煮花生豆腐遭捲入攪拌器 雙腳騰空燙傷、截指老闆被判刑

屏東縣內埔鄉知名花生豆腐店發生職安事件，王姓女員工製作花生豆腐，用筷子刮取鍋爐邊豆腐渣，因鍋爐中央攪拌器周圍未設置護罩或...

調查局北機站組長辦家寧逃稅、萬華警涉貪 升任副主任

調查局近日發布最新副主任人事異動名單，北機站肅防四組組長戴育祥，偵辦網紅家寧一家四口逃漏稅、北市萬華警分局前行政組長鄧進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。