林岱樺涉詐千萬助理費今出庭 她稱不畏「暗黑勢力」喊：還我清白

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，還涉嫌透過關係密切的通法寺，侵占政治獻金，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，高雄地院今準備程序庭，首度傳喚林岱樺到庭，她上午9時許態度從容步入雄院，她強調「不公不義的起訴，終將會還我清白」。

林岱樺說，法院公開審理讓檢調的暗黑角落曝光，全體國人跟高雄市民都是睿智的審判長，她清清白白經得起嚴苛檢驗，不管暗黑勢力怎麼打壓，她會以清清白白之身獲得高雄市民信任。

媒體追問如何解釋助理月薪高達21萬元，遠超立委薪水，林岱樺則說，等她開完庭會再跟大家說明。

雄院自今年7月審理林岱樺案後，承審法官陳川傑陸續傳喚涉案的公費助理等人到案，以每月一次或二次的規畫審問涉案公費助理，目前涉案人陸續傳喚到庭，今上午9點30分許，首度傳喚林岱樺到庭，另因應旁聽人數眾多，還準備空間較大的國民法庭預備。

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

檢調發現，林岱樺的弟媳王瓊翎，擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，另再查出胞妹林岱縝也是人頭助理，最高月領13萬元，還指示會計要求助理報滿的加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。