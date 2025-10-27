涉詐千萬助理費案 立委林岱樺將赴高雄地院出庭

民進黨立委林岱樺捲入詐領助理費，將到雄院出席準備程序庭。本報資料照片 民進黨立委林岱樺涉詐新台幣1400多萬元助理費遭起訴，高雄地院今天開庭，林岱樺預計上午9時許抵達法院出庭，她日前發表聲明表示，發現多數對她有利的證據，請大家對她的清白要有信心。

林岱樺15日赴民進黨廉政會說明並對外發表聲明表示，經委任律師閱卷後，發現檢方引用不利證據，但不便於法庭外自行公開細節，相信司法會還她公道，將全力配合釐清事實，堅守清廉勤政價值，期盼真相早日水落石出。

高雄地檢署調查，林岱樺、林岱樺胞弟、弟媳王姓女子、黃姓會計等人，涉嫌在林岱樺擔任第7屆至第11屆立法委員期間，將林岱樺親戚駱姓男子及弟媳王姓女子不實登載為公費助理，合計詐領1473萬6549元公費助理薪資，林岱樺等人遭起訴。

檢方另查出，林岱樺和其胞弟、胞妹及黃姓會計自民國110年1月至去年11月間，涉嫌營造林岱樺胞妹調薪假象，藉此詐領共32萬3707元，其中，林岱樺胞妹最高月薪達13萬多，依貪污等罪嫌追加起訴，其餘3人再依共同犯多加罪名。至於政治獻金部分，檢方不排除另案偵查。