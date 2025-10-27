聽新聞
0:00 / 0:00
勞工煮花生豆腐遭捲入攪拌器 雙腳騰空燙傷、截指老闆被判刑
屏東縣內埔鄉知名花生豆腐店發生職安事件，王姓女員工製作花生豆腐，用筷子刮取鍋爐邊豆腐渣，因鍋爐中央攪拌器周圍未設置護罩或圍欄，穿的衣服太寬鬆，遭攪拌器裝械握把勾住，王女衣服遭捲入攪拌器，王女雙腳騰空，臉部軀幹與四肢遭滾燙花生豆腐液體燙傷、右手遭截指。王女提告老闆，屏東地院審理後判老闆鍾男犯過失致重傷害罪處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。
判決指出，花生豆腐店員工王女2023年12月30日上午10時許，烹煮花生豆腐時以筷子刮取鍋爐邊豆腐渣，因鍋爐中央攪拌器周圍未設護罩或圍欄，其所穿著寬鬆衣物遭攪拌器裝卸握把勾住；復因攪拌器沒有設置緊急停止裝置，無法用自動或手動的方式停止攪拌器運轉，導致王女的衣物瞬間遭捲入攪拌器內。
王女頓時雙腳騰空、面部及腹部朝下的姿勢懸吊在鍋爐正上方，遭下方滾燙花生豆腐液燙傷，臉部軀幹及四肢2至3度燙傷，約占體表面積24%、造成血胸、右上肢神經損傷。2024年1月，王女右手的第2到第5指部分截肢，右手功能喪失6成到8成的重傷害。
王女提告老闆，法院審理後，鍾姓老闆應注意對店內員工進行適當的教育訓練或提供工作服，並設置防護措施及具有明顯標誌的緊急制動裝置，疏未注意，導致王女受到重傷害，實屬不該，考量犯後坦承犯行，雖然尚未與王女達成和解，惟迄今支付81萬元相關費用，犯後態度尚可，判處6個月有期徒刑。可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言