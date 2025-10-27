台中醉男路倒女警關心他不領情 問候警察媽媽達10次
台中市羅姓男子在去年國慶日時，醉倒路旁，當時吳姓女警據報前往，羅男稱不需女警協助，未料女警要離開時，羅男突罵三字經，女警後續詢問，羅男陸續又罵，根據密錄器顯示，羅辱罵女警10次三字經，女警依妨害公務罪，將羅男送辦，不過一、二審都認定，當時女警已結束勤務，羅男行為也未妨害公務，判羅無罪確定。
檢方調查，東勢警分局吳姓女警在去年10月10日國慶日時，獲報羅姓男子路倒在轄內，女警拒據報前往，發現羅男僅是喝醉，羅男向女警告知，未受傷不需要協助，女警要羅趕緊返家，未料羅男突然動怒，怒罵「我站這裡，幹〇娘跟妳有什麼關係，你辦我阿」。
女警不予理會，準備離開時，羅男續罵「給我辦阿，「xx娘」，你就給我辦」，女警後續質問羅男是否有辱罵髒字，羅男持續辱罵女警，女警依妨害公務、公然侮辱罪，將羅男帶回，經調閱密錄器影像，羅辱罵女警10次三字警，檢方偵結依妨害公務罪起訴，聲請簡易判決處刑。
台中地院簡易庭審理時，法官認定，當時是羅男因一時情緒不滿，辱罵髒字，只是反映羅男修養不好，沒有妨害公務的主觀目的，當時女警已完成盤查羅男的公務行為，無法認定羅男辱罵髒字的行為，有達到明顯足以干擾公務員指揮、聯繫與遂行公務，判羅男無罪。
檢方上訴二審後，法官仍認定，羅男對女警辱罵髒字，雖會造成女警不悅、心理壓力，但不影響公務後續執行，判羅男無罪，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言