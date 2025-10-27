調查局北機站組長辦家寧逃稅、萬華警涉貪 升任副主任

調查局近日發布最新副主任人事異動名單，北機站肅防四組組長戴育祥，偵辦網紅家寧一家四口逃漏稅、北市萬華警分局前行政組長鄧進華涉貪案有功，獲局長陳白力拔擢，調升澎湖縣站副主任；台北市調查處機動站組長王紹驊破獲烏來大型製毒工廠，查扣2億元毒品，調升基隆市站副主任，人令今天生效。

據了解，戴育祥長期在北機站服務，任職期間戮力從公，擅長偵辦官警包庇色情與賭博，今年初萬華警分局爆發電玩弊案，兩線三星前行政組長鄧進華栽跟頭，遭鎖定按月收受業者12萬元「公關費」，且交款地點就在警局騎樓旁邊，戴育祥不僅掌握其涉貪事證，還查出名下有不明財產，鄧進華應訊時坦承收受賄賂，被檢方依貪汙等罪起訴、求處重刑，目前法院審理中。

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧分手後，雙方因財務紛爭、逃漏稅等問題對簿公堂，新北地檢署檢依業務侵占、背信及逃漏稅等罪，起訴家寧與其母親曾淑惠、父親張國龍及妹妹張家芸；檢方長達4千頁的起訴書，多半內容是來自北機站移送報告，而督辦調查家寧案的幕後推手，舊式戴育祥的團隊。

戴育祥是調查班41期，結業時因成績優異，先分發幹部訓練所當師長，後轉往北機站專責肅貪工作，他工作認真，為人謙遜，不吝提攜後進，由於澎湖縣站鄰近大陸，主要任務是國安、保防與走私，調查局高層認為戴育祥可勝任，決定升他出任副主任職務。

另外，調查班44期的王紹驊是辦案人才，經常以站為家分析通聯與金流線索，王紹驊早年在台北處松山站時，發掘東森集團總裁王令麟因證交法服刑期間，在獄中享受特權，透過助理胡曉菁以干貝、水果禮品打點綠島監獄前典獄長蘇清俊，且讓蘇清俊夫妻入住東森海洋溫泉酒店總統套房，時任北監戒護科員祖興華也收受餽贈，協助王令麟傳夾帶違禁品，被調查局搜索約談，引爆獄政弊案。