快訊

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

電影《國寶》破紀錄大紅！一窺歌舞伎與日本神話

美中談好更多細節一次看！美不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

調查局北機站組長辦家寧逃稅、萬華警涉貪 升任副主任

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局近日發布最新副主任人事異動名單，北機站肅防四組組長戴育祥，偵辦網紅家寧一家四口逃漏稅、北市萬華警分局前行政組長鄧進華涉貪案有功，獲局長陳白力拔擢，調升澎湖縣站副主任；台北市調查處機動站組長王紹驊破獲烏來大型製毒工廠，查扣2億元毒品，調升基隆市站副主任，人令今天生效。

據了解，戴育祥長期在北機站服務，任職期間戮力從公，擅長偵辦官警包庇色情與賭博，今年初萬華警分局爆發電玩弊案，兩線三星前行政組長鄧進華栽跟頭，遭鎖定按月收受業者12萬元「公關費」，且交款地點就在警局騎樓旁邊，戴育祥不僅掌握其涉貪事證，還查出名下有不明財產，鄧進華應訊時坦承收受賄賂，被檢方依貪汙等罪起訴、求處重刑，目前法院審理中。

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧分手後，雙方因財務紛爭、逃漏稅等問題對簿公堂，新北地檢署檢依業務侵占、背信及逃漏稅等罪，起訴家寧與其母親曾淑惠、父親張國龍及妹妹張家芸；檢方長達4千頁的起訴書，多半內容是來自北機站移送報告，而督辦調查家寧案的幕後推手，舊式戴育祥的團隊。

戴育祥是調查班41期，結業時因成績優異，先分發幹部訓練所當師長，後轉往北機站專責肅貪工作，他工作認真，為人謙遜，不吝提攜後進，由於澎湖縣站鄰近大陸，主要任務是國安、保防與走私，調查局高層認為戴育祥可勝任，決定升他出任副主任職務。

另外，調查班44期的王紹驊是辦案人才，經常以站為家分析通聯與金流線索，王紹驊早年在台北處松山站時，發掘東森集團總裁王令麟因證交法服刑期間，在獄中享受特權，透過助理胡曉菁以干貝、水果禮品打點綠島監獄前典獄長蘇清俊，且讓蘇清俊夫妻入住東森海洋溫泉酒店總統套房，時任北監戒護科員祖興華也收受餽贈，協助王令麟傳夾帶違禁品，被調查局搜索約談，引爆獄政弊案。

王紹驊調任機動站緝毒組長後，今年初破獲曾競選烏來區民代表的陳冠憲，涉勾結製毒師鄭清祐在烏來開設製毒工廠，全案從立案到發動偵索，僅花了短短5天時間，近百名司法警察在跨年夜拂曉出擊，當時蘇姓被告還跳崖落跑，總計抄獲500公斤K他命，北檢調查後依毒品罪起訴4人，請法官從重量刑。

調查局北機站肅防四組組長戴育祥（左）偵辦萬華分局官警貪汙案有功，調升澎湖縣站副主任。記者張宏業／攝影
調查局北機站肅防四組組長戴育祥（左）偵辦萬華分局官警貪汙案有功，調升澎湖縣站副主任。記者張宏業／攝影

家寧 主任 澎湖縣

延伸閱讀

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

高虹安涉貪二審辯結…他斷言會無罪 但恐因1狀況失去市長寶座

萬華2義交詐領協勤費、侵占公積金3百萬 深夜移送北檢

義交萬華中隊李姓幹事上月才告大隊長侵占 今涉「A」3百餘萬遭搜索

相關新聞

修法廢除「兄弟姊妹特留分」 朝野同調

遺產特留分規範遭質疑無法讓立遺囑者自由分配遺產，民團連署喊廢除「兄弟姊妹特留分」；朝野都不反對修法，多位國民黨立委已各自...

誆疏通法檢、詐強盜犯65萬 司法黃牛黃淯琳再判1年4月

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，多次假扮司法黃牛向當事人騙錢而入獄，又被查出二○一八年間涉向一名劉姓強盜犯，誆稱可幫...

「近年最敢司法黃牛」 黃淯琳連騙兩黑道大哥

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳利用在矯正界人脈，屢扮司法黃牛詐財，連竹聯幫雷堂前堂主「石頭」張華茂和明仁會前會長「京...

調查局北機站組長辦家寧逃稅、萬華警涉貪 升任副主任

調查局近日發布最新副主任人事異動名單，北機站肅防四組組長戴育祥，偵辦網紅家寧一家四口逃漏稅、北市萬華警分局前行政組長鄧進...

姊有特留分 姪有遺囑也無法全拿遺產

民法特留分屬於繼承權最低保障，若繼承人特留分遭侵害，可透過訴訟來追討。屏東洪姓男子預立遺囑將遺產贈給姪子，去世後胞姊卻將...

特留分爭議／刪不刪民法兄弟姊妹特留分 法界分歧

民法「兄弟姊妹特留分」規定是否刪除，法界看法不一，有人認為應保留，以減少家庭衝突，有人認為需尊重「遺囑自由」，讓被繼承人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。