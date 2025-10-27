「近年最敢司法黃牛」 黃淯琳連騙兩黑道大哥

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳利用在矯正界人脈，屢扮司法黃牛詐財，連竹聯幫雷堂前堂主「石頭」張華茂和明仁會前會長「京葵」林立騰都曾上當，甚至法務部專門委員羅吉旺涉嫌洩密一案都有她的角色，法界人士私下稱為「近年最敢司法黃牛」。

二○一八年間，張華茂因案被判刑四年二月，高等法院駁回其再審聲請，張為求有足夠時間善後，有意向台北地檢署聲請暫緩執行，透過丁姓幫眾和陳姓友人結識黃女。

黃女明知無能力影響暫緩執行准駁，依然在同年十一月間糊弄張男，表示自己與法務部及矯正機關人員熟識可代為處理，但需支付八十萬元疏通費用；張男隔年五月遭檢方通緝才知受騙。

林立騰二○一五年間涉犯組織犯罪條例，二○一八年十二月間案件進入一審，同樣透過陳姓友人與黃女搭上線，黃女也向林保證可疏通承審法官，先拿九十萬元疏通費，之後又謊稱因承審法官調動、更換，需額外打點新遞補的法官，想再騙林男卅萬元，林男察覺前後說詞有異，揭穿騙局。

今年八月下旬，負責法務部國會聯絡及新聞公關業務多年的專門委員羅吉旺，為替蕭姓友人的友人追討債務，涉嫌偷查對方是否人在看守所個資，被新北地檢署依洩密罪及個資法起訴。檢調清查時發現黃女曾替羅穿針引線認識一些政商名流，一度懷疑是否涉及收賄等不法，後因罪證不足不起訴。