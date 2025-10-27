誆疏通法檢、詐強盜犯65萬 司法黃牛黃淯琳再判1年4月

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，利用人脈多次扮司法黃牛已入獄，又被查出涉用相同手法向一名強盜犯詐騙六十五萬元，再遭判刑一年四月。圖／聯合報系資料照片

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，多次假扮司法黃牛向當事人騙錢而入獄，又被查出二○一八年間涉向一名劉姓強盜犯，誆稱可幫助打通檢察官、法官及監所人員，詐財六十五萬元；新北地方法院依詐欺取財罪再判她一年四月徒刑。

黃女曾為順生堂國際開發負責人，並擔任社團法人中華更生文教關懷協會理事長、社團法人中華民國犯罪矯正協會理監事、高屏分會會長及法務部公務人員協會顧問等，在法務部主管的矯正業務領域人脈頗豐，竟藉此詐財，合議庭斥其「嚴重影響司法信譽，斲傷司法公信力，凸顯其蔑視國家司法權獨立公正之運作，惡性非輕」。

判決指出，劉男涉犯加重強盜罪，二審被判八年二月。二○一八年八月間，黃女向打算的劉男誆稱自己曾擔任軍事法庭司法官，可協助疏通經手案件的法官和檢察官，且與監所人員熟識，若入獄也可協助辦理保外就醫，向劉男索取「疏通費」二百萬元。

黃女利用協助法務部辦理更生人事務機會，帶劉男出入法務部及各監獄洽公，營造自己與矯正機關官員熟識且關係良好形象，誤導劉男相信其有能力可在司法界打通關。

同年九月前、十二月及隔年七月，劉男三度以現金或匯款方式，共交付黃女六十五萬元，最後仍被最高法院駁回上訴判刑定讞，還聽從黃女建議刻意未按期到案執行遭通緝，憤而提告。

合議庭認為，黃女身為協助司法機關的關懷人員，不思協力司法運作，竟從事司法黃牛，利用當事人不了解司法實務運作，急於脫罪心理及面對刑罰執行的無助，以種種話術詐騙，考量黃女坦承，歸還部分款項給劉男，判刑一年四月。