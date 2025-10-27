聽新聞
姊有特留分 姪有遺囑也無法全拿遺產

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

民法特留分屬於繼承權最低保障，若繼承人特留分遭侵害，可透過訴訟來追討。屏東洪姓男子預立遺囑遺產贈給姪子，去世後胞姊卻將所有財產登記給自己，姪子提告爭權，法官認定遺囑有效，不過胞姊因保有特留分，仍可分得部分財產。

法界說，常見特留分爭議，多在被繼承人生前立好遺囑，離世後繼承人因遺囑內容出現爭執，最終由法院審理遺囑真偽；最受矚目的便是長榮集團創辦人張榮發的密封遺囑，討論度最高。

張榮發「密封遺囑」指定二房獨子張國煒繼任長榮集團總裁，並繼承大部分遺產。大房三子張國政向法院提確認遺囑無效訴訟，最後判決張國煒勝訴定讞，不過他兄弟仍可民法保障的「特留分」遺產。

屏東地院也有一起判決，未婚、無子嗣洪姓男子預立遺囑將遺產贈與姪子，離世後胞姊將所有遺產登記自己名下，姪子拿不到遺產，與姑姑對簿公堂。

法院認定洪男遺囑有效，判姪子勝訴，但洪胞姊身為法定繼承人之一，扣除她可繼承特留分部分，才是姪子可繼承遺產。

南投林姓婦人在世時請人代筆遺囑，將遺產分配給三個兒子及孫子等四人，離世後其中一子認為遺囑無效，且他分配遺產總額低於特留分，提告爭取權益。

法官依代書、遺囑見證人證詞，認定林女生前是出於自己意志請人代筆遺囑，認定遺囑有效；林女遺產總額約七四○萬元，提告兒子特留分範圍約一二三萬元，遺囑中林女僅分配土地、房屋，總額不足一二三萬，但未於遺囑內分配的投資、存款及保險等財產，總額可彌補差額，未侵害特留分權益，判提告兒子敗訴。

法界解釋，特留分是在遺產分配不均下，讓繼承人可拿到最低應得財產，遺囑只是指定遺產分配方式，不代表可任意排除法定繼承人權益，若遺囑分配使部分繼承人所得低於特留分，繼承人可依法主張扣減權，追回差額。

