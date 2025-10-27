聽新聞
刪不刪民法兄弟姊妹特留分 法界分歧

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

民法「兄弟姊妹特留分」規定是否刪除，法界看法不一，有人認為應保留，以減少家庭衝突，有人認為需尊重「遺囑自由」，讓被繼承人充分處分個人財產，甚至民法是否要有特留分規定，也可討論。

檢察官律師陳彥价說，特留分制度由來已久，也是繼承人最低限度保障，避免遺囑人在特定時間點偏好特定繼承人，造成繼承人間家庭衝突；特留分設計是基於血緣關係，特留分對子女配偶父母及兄弟姊妹、祖父母的比例也不高，不影響遺囑人處分大部分財產，應該保留。

前法官、律師江彥儀說，社會變化，夫妻不生小孩越來越多，現行規定若夫妻立好遺囑所有財產都給對方，在無父母前提下夫妻中有一人死亡，被繼承者兄弟姊妹都可主張「特留分」財產，若該夫妻兄弟姊妹都有子女，兩人反而分不到兄弟姊妹財產，顯不公平。

前法官、律師張淵森認為，特留分規定不合理，與繼承順序、比例，及扶養義務順序有關，如甲沒配偶，父母死亡、沒有子女，由兄弟姊妹照顧甲終老，此時就不會覺得民法規定特留分有什麼問題；但如甲有配偶，配偶照顧甲終老，沒照顧甲的手足卻有特留分保障，就會讓人覺得不公平。

他說，民法把繼承權、扶養義務及特留分分開規定，可能發生無扶養義務人卻有繼承權且有特留分保障，造成遺囑在具體個案中不公平的狀況。如要貫徹財產處分自由，欲刪除兄弟姊妹特留分，應該也沒理由保留其他身分繼承人特留分。

前檢察官、律師陳宗元說，被繼承人理應要有完全處分財產的自由，民法是否應廢除「特留分」規定，而非僅限縮兄弟姊妹部分，可以討論。

