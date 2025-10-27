立院法制局建議廢除兄弟姊妹特留分 或限縮條件

立法院法制局建議廢除兄弟姊妹特留分，指現行法制問題，被繼承人即便與兄弟姊妹疏遠，也不得完全以遺囑排除其繼承權，違背私法自治與財產自由精神；兄弟姊妹屬平輩關係，多無實質扶養或依賴關係，特留分存在與「維護家庭扶養」目的不符，造成制度運作與社會現實脫節。

法制局指出，「特留分」制度目的在防止被繼承人以遺囑任意處分全部財產，剝奪法定繼承人最低保障，條例制定在早期家族共同體時期，反映血親間經濟相互依存社會背景；隨家庭結構轉變為核心化與少子化，兄弟姊妹經濟依賴關係日益薄弱，社會對遺囑自由與財產自主的重視也不斷提高。

法制局指多數先進國家未規範兄弟姊妹特留分，如德國民法僅保障直系血親卑親屬、父母及配偶，日本民法直接排除兄弟姊妹，我國為少數保障兄弟姊妹特留分國家，「現行制度範圍過廣，與國際趨勢不符」。

報告建議修正民法第一二二三條，明定特留分適用對象限於配偶與直系血親，回歸保障具扶養或依賴關係家屬的立法原旨，同時增訂「生活補助請求權」作為配套措施，喪失生活能力且實際依賴被繼承人生存的兄弟姊妹，得請求遺產中必要費用以資緩和。

為了避免修法過程引發劇烈反彈，也可考慮將兄弟姊妹特留分比例由「應繼分三分之一」再降低，緩解遺囑自由受限的問題，但未能化解制度目的與社會現實的落差，方案可視為「溫和修法」，建議將其作為過渡性措施而非終局方案。

未來立法方向仍應朝向「廢除兄弟姊妹特留分」，同時以生活補助請求權取代方向發展，兼顧遺囑自主、家庭倫理與弱勢保障相互平衡，達成繼承法制現代化與合理化。