聽新聞
0:00 / 0:00

修法廢除兄弟姊妹特留分 朝野同調

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷林銘翰／台北報導

民團連署要求廢除兄弟姊妹特留分，讓立遺囑者自由分配遺產，朝野立委不反對，已有多位立委提案修法。示意圖。圖／聯合報系資料照片
民團連署要求廢除兄弟姊妹特留分，讓立遺囑者自由分配遺產，朝野立委不反對，已有多位立委提案修法。示意圖。圖／聯合報系資料照片

遺產特留分規範遭質疑無法讓立遺囑者自由分配遺產，民團連署喊廢除「兄弟姊妹特留分」；朝野都不反對修法，多位國民黨立委已各自提案，民眾黨立委林國成也說不反對，但應先凝聚共識，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，樂見與在野黨合作民生優先議案。

立法院法制局近日也提出報告，建議廢除兄弟姊妹特留分，若不能馬上廢除，建議限縮現行特留分適用，同時增訂「生活補助請求權」作為配套，讓喪失生活能力且實際依賴被繼承人生存的兄弟姊妹，得請求遺產必要費用以資緩和。

民法第一二二三條有關繼承人之特留分，規定「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。今年民間團體二度發起「廢除兄弟姊妹特留分」公民連署活動希望廢除。

國民黨立委柯志恩王鴻薇、吳宗憲、林倩綺、羅廷瑋等人各自提出修正草案，將兄弟姊妹特留分規定刪除，其他繼承人特留分則保留。

王鴻薇說，現在社會環境兄弟姊妹間關係不如以往緊密，無子女之被繼承者，不必一定要有特留分三分之一給兄弟姊妹，讓民眾能自行選擇處理遺產，避免單身或無子女民眾被變相懲罰。

國民黨立委林沛祥日前在院會質詢，全國設籍兩人以下家庭比率近五成，都會區更逾半，特留分制度與現代社會單身、頂客族現象脫節，「國家不應強制代替親情分財產」；行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙當時答詢承諾，會與外界討論。

「該修的法還是要修，基本上也沒有反對修法的理由。」林國成說，如能更符合時代，修法並無不可，但還是要舉辦相關座談會，避免正反歧見太大。

吳思瑤說，民生優先議案，執政黨樂見與在野黨不設前提合作與討論，此議題民間團體在公共政策倡議平台提案，已能進入社會開放討論階段。基於保障憲法財產權及遺囑自由，她個人表示支持。

特留分 遺產 國民黨 民眾黨 民進黨 吳思瑤 林國成 立法院 王鴻薇 柯志恩

延伸閱讀

憂淘寶等境外電商寄肉製品成生化武器 吳思瑤促禁止並強化查驗

王鴻薇質疑新台幣改版貼文回響炸鍋 網友挺：砍掉這筆預算

黃國昌討厭「拿手機一直對著我拍」 吳思瑤：推法庭直播根本雙標

閃兵大咖要上銬走星光大道 立委王鴻薇質疑名氣小的不用？

相關新聞

「近年最敢司法黃牛」 黃淯琳連騙兩黑道大哥

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳利用在矯正界人脈，屢扮司法黃牛詐財，連竹聯幫雷堂前堂主「石頭」張華茂和明仁會前會長「京...

誆疏通法檢、詐強盜犯65萬 司法黃牛黃淯琳再判1年4月

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，多次假扮司法黃牛向當事人騙錢而入獄，又被查出二○一八年間涉向一名劉姓強盜犯，誆稱可幫...

姊有特留分 姪有遺囑也無法全拿遺產

民法特留分屬於繼承權最低保障，若繼承人特留分遭侵害，可透過訴訟來追討。屏東洪姓男子預立遺囑將遺產贈給姪子，去世後胞姊卻將...

刪不刪民法兄弟姊妹特留分 法界分歧

民法「兄弟姊妹特留分」規定是否刪除，法界看法不一，有人認為應保留，以減少家庭衝突，有人認為需尊重「遺囑自由」，讓被繼承人...

修法廢除兄弟姊妹特留分 朝野同調

遺產特留分規範遭質疑無法讓立遺囑者自由分配遺產，民團連署喊廢除「兄弟姊妹特留分」；朝野都不反對修法，多位國民黨立委已各自...

立院法制局建議廢除兄弟姊妹特留分 或限縮條件

立法院法制局建議廢除兄弟姊妹特留分，指現行法制問題，被繼承人即便與兄弟姊妹疏遠，也不得完全以遺囑排除其繼承權，違背私法自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。