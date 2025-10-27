修法廢除兄弟姊妹特留分 朝野同調

民團連署要求廢除兄弟姊妹特留分，讓立遺囑者自由分配遺產，朝野立委不反對，已有多位立委提案修法。示意圖。圖／聯合報系資料照片

遺產特留分規範遭質疑無法讓立遺囑者自由分配遺產，民團連署喊廢除「兄弟姊妹特留分」；朝野都不反對修法，多位國民黨立委已各自提案，民眾黨立委林國成也說不反對，但應先凝聚共識，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，樂見與在野黨合作民生優先議案。

立法院法制局近日也提出報告，建議廢除兄弟姊妹特留分，若不能馬上廢除，建議限縮現行特留分適用，同時增訂「生活補助請求權」作為配套，讓喪失生活能力且實際依賴被繼承人生存的兄弟姊妹，得請求遺產必要費用以資緩和。

民法第一二二三條有關繼承人之特留分，規定「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。今年民間團體二度發起「廢除兄弟姊妹特留分」公民連署活動希望廢除。

國民黨立委柯志恩、王鴻薇、吳宗憲、林倩綺、羅廷瑋等人各自提出修正草案，將兄弟姊妹特留分規定刪除，其他繼承人特留分則保留。

王鴻薇說，現在社會環境兄弟姊妹間關係不如以往緊密，無子女之被繼承者，不必一定要有特留分三分之一給兄弟姊妹，讓民眾能自行選擇處理遺產，避免單身或無子女民眾被變相懲罰。

國民黨立委林沛祥日前在院會質詢，全國設籍兩人以下家庭比率近五成，都會區更逾半，特留分制度與現代社會單身、頂客族現象脫節，「國家不應強制代替親情分財產」；行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙當時答詢承諾，會與外界討論。

「該修的法還是要修，基本上也沒有反對修法的理由。」林國成說，如能更符合時代，修法並無不可，但還是要舉辦相關座談會，避免正反歧見太大。

吳思瑤說，民生優先議案，執政黨樂見與在野黨不設前提合作與討論，此議題民間團體在公共政策倡議平台提案，已能進入社會開放討論階段。基於保障憲法財產權及遺囑自由，她個人表示支持。