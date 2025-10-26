他跟蹤觸摸女子機車坐墊8次...判6月定讞還失業 民事再賠6萬元

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，被控違反跟蹤騷擾防制法，法院一審認為摸坐墊與「性或性別」無關判無罪；二審認為坐墊會接觸臀部，多次觸摸具有與性別相關的意涵，逆轉改判半年，最高法院駁回上訴定讞，民事部分台南地院再判葉要賠償6萬元。

葉姓保險業務員被控前年7月至9月間，多次在心儀女子任職的電信公司門市外逗留尾隨；女子報警調閱監視器發現葉3個月至少竟跟蹤她11次、觸摸她的機車坐墊8次，台南地院一審判無罪，台南高分院認定坐墊為臀部接觸部位，具有與性別相關意涵，改判半年，最高法院今年8月駁回葉的上訴。

民事部分，被害女子主張，葉自2023年7月至9月間，共16次於夜間前往她任職的台南市東區電信公司門市，反覆或持續對她進行與性或性別有關的監視、觀察、跟蹤、盯梢、尾隨她返家，或接近工作場所跟蹤騷擾行為，期間更觸摸她的機車座墊8次，已遭法院判刑6月。

女子表示，直到母親發現有人騎車尾隨她返家，她調閱監視器才發現；等2023年9月22日報警後，葉姓男子又3度尾隨、跟蹤她，讓她向法院聲請核發保護令；葉的跟蹤騷擾行為讓她心生畏怖，足以影響日常生活及社會活動，使精神上受有相當痛苦。葉應賠償精神慰撫金20萬元。

葉姓男子主張，女子沒有提出任何損害相關證明文件，請求精神慰撫金20萬元過高，且他的家庭經濟負擔沉重，實在無力負擔。

台南地院台南簡易庭認為，葉姓男子對女子所為侵擾行為，並無正當理由，且逾越社會通念所能容忍界限，已不法侵害女子私人生活領域不受侵擾的精神自由人格法益，情節重大，造成女子精神上因此受有相當痛苦，其請求賠償所受非財產上損害，洵屬有據。