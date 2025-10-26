快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

聽新聞
0:00 / 0:00

他跟蹤觸摸女子機車坐墊8次...判6月定讞還失業 民事再賠6萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，被控違反跟蹤騷擾防制法，法院一審認為摸坐墊與「性或性別」無關判無罪；二審認為坐墊會接觸臀部，多次觸摸具有與性別相關的意涵，逆轉改判半年，最高法院駁回上訴定讞，民事部分台南地院再判葉要賠償6萬元。

葉姓保險業務員被控前年7月至9月間，多次在心儀女子任職的電信公司門市外逗留尾隨；女子報警調閱監視器發現葉3個月至少竟跟蹤她11次、觸摸她的機車坐墊8次，台南地院一審判無罪，台南高分院認定坐墊為臀部接觸部位，具有與性別相關意涵，改判半年，最高法院今年8月駁回葉的上訴。

民事部分，被害女子主張，葉自2023年7月至9月間，共16次於夜間前往她任職的台南市東區電信公司門市，反覆或持續對她進行與性或性別有關的監視、觀察、跟蹤、盯梢、尾隨她返家，或接近工作場所跟蹤騷擾行為，期間更觸摸她的機車座墊8次，已遭法院判刑6月。

女子表示，直到母親發現有人騎車尾隨她返家，她調閱監視器才發現；等2023年9月22日報警後，葉姓男子又3度尾隨、跟蹤她，讓她向法院聲請核發保護令；葉的跟蹤騷擾行為讓她心生畏怖，足以影響日常生活及社會活動，使精神上受有相當痛苦。葉應賠償精神慰撫金20萬元。

葉姓男子主張，女子沒有提出任何損害相關證明文件，請求精神慰撫金20萬元過高，且他的家庭經濟負擔沉重，實在無力負擔。

台南地院台南簡易庭認為，葉姓男子對女子所為侵擾行為，並無正當理由，且逾越社會通念所能容忍界限，已不法侵害女子私人生活領域不受侵擾的精神自由人格法益，情節重大，造成女子精神上因此受有相當痛苦，其請求賠償所受非財產上損害，洵屬有據。

簡易庭審酌被害女子是大學畢業、未婚、在門市工作；葉為大學畢業，目前待業中，無收入，有年長與罹病家屬需要照顧扶養等情；斟酌本案發生原因、加害情節、女子精神上所受痛苦及兩造身分、地位、經濟狀況等一切情狀，認女子得請求賠償精神慰撫金以6萬元為適當。

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，遭判刑半年定讞，民事部分台南地院再判他要賠償6萬元。示意圖／記者袁志豪翻攝
葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，遭判刑半年定讞，民事部分台南地院再判他要賠償6萬元。示意圖／記者袁志豪翻攝

台南 性別 跟蹤騷擾

延伸閱讀

屏東枋寮殯葬所「插隊火化」 收賄賺紅包錢遭判刑定讞

男子自稱關聖帝君 藉治療性侵好友女友 法官判無罪原因曝光

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

男子被控是車手騙走19萬 他辯去接陌生人被判無罪原因曝光

相關新聞

他跟蹤觸摸女子機車坐墊8次...判6月定讞還失業 民事再賠6萬元

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，被控違反跟蹤騷擾防制法，法院一審認為摸坐墊與「性或性別」無關判無罪；二審認為...

高雄遶境放鞭炮導致「家裡全是煙」 環保局開6張單...罰1.8萬元

高雄仁武區一廟宇遶境隊伍昨晚在八德東路燃放大量鞭炮，過了10時還未結束，引發居民抗議噪音擾民及滿地垃圾。高市環保局依空氣...

喊「法庭上揭真相」...立委林岱樺涉詐千萬助理費 雄院明首傳到庭

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，還涉嫌透過關係密切的通法寺，侵占政治獻金，雄檢偵結...

莽男當街刺女19刀奪命 庭審稱「從沒想殺人」再延押2月

宿姓男子去年在台北市內湖區當街持刀猛刺蔡姓女子數刀，蔡女送醫不治，案經起訴，宿男原本坦承殺人犯行，審理期間又稱「以為殺人...

桃警鎖定改管噪音、無照等四大違規 嚴懲競速危險駕駛成果豐

桃園市警局守護交通安全，鎖定改管、改裝噪音車、無照、危險駕駛四大違規加強取締，由交通警察大隊統籌十分局實施「取締酒駕、防...

她在IG精選「貧乳樓鳳」公布個資遭判2月 檢方上訴被駁回得緩刑

台北市陳姓女子不滿另名陳姓女子介入感情，在個人社群帳號Instagram建立「建國北路貧乳樓鳳」精選動態，公開對方姓名、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。