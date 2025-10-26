調查局教授帛琉辦跨境洗錢獲情資 助美制裁太子集團

快訊

中央社／ 台北26日電

台帛友好，調查局教授偵查跨境洗錢犯罪技巧，得知帛琉犯罪組織，與太子集團首腦陳志等人有關，加上已掌握陳志等人在台活動等情形，送交美國司法部，成為美方制裁太子集團的重要證據之一。

美國當局對柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；出身中國福建的集團首腦陳志曾出入台灣至少10次。

據了解，台灣調查局與美國司法單位、帛琉執法單位多年來持續有情資交換之外，國家安全局早年掌握相關犯罪組織情資，發交調查局探查。陳志等人以公司名義，在台置產。

調查局國家安全維護處立案偵辦，指派外勤單位的台北市調查處情蒐，在組織成員陳志等人來台期間進行跟監，並無查獲不法行為，即使公司發展日漸壯大、人員倍增，也因在台無犯罪行為，相關情蒐資料不足可向上報請檢察官指揮偵辦。

不過，調查局於民國112年間指派任務型法務秘書，以三個月為一期，連續派任4人，共計一年，前往教授帛琉執法單位打詐偵辦技巧、跨境犯罪清查金流等。帛琉執法單位去年底偵破中國線上博弈洗錢水房的具體案例，發現其中蛛絲馬跡。

據了解，調查局比對情資顯示，在帛琉從事詐騙的帛琉犯罪組織，與陳志等人組織有關，加上陳志等人在台活動等情形，一併送交美國司法部，成為美國當局能起訴、制裁組織的重要證據之一。

另一方面，台北地檢署15日剪報分案後，結合刑事局及調查局各自專業，通力合作偵辦此案，初步掌握，台灣地區僅是此洗錢詐騙集團的其中一環，目前加緊釐清該集團在台犯罪情節。

帛琉 美國 司法

