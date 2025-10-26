聽新聞
高雄遶境放鞭炮導致「家裡全是煙」 環保局開6張單...罰1.8萬元
高雄仁武區一廟宇遶境隊伍昨晚在八德東路燃放大量鞭炮，過了10時還未結束，引發居民抗議噪音擾民及滿地垃圾。高市環保局依空氣汙染防制法、噪音管制法及廢棄物清理法裁處6張罰單，共裁處1萬8360元。
仁武區昨晚舉辦一場宮廟活動，施放鞭炮產生巨大聲響和煙霧引發民怨。居民說，不僅小孩被嚇哭，「家裡面都是煙，還以為家裡有什麼東西燒起來了」、「我家搖滾區，連跟家人說話都聽不到」，活動結束後留下滿地紅色鞭炮紙屑。
因廟方活動逾時且妨礙交通，仁武警分局開罰9張罰單。除警方外，高市環保局也開單告發，合計裁處6張罰單、共1萬8360元罰鍰。
環保局說明，廟會燃放爆竹致產生明顯粒狀物，依違反空氣汙染防制法第32條規定，裁處3張罰單，裁處金額7560元。晚上10時至翌日上午8時禁止時段，使用擴音設施，違反噪音管制法第8條規定，裁處1張，金額6000元。另炮屑未清掃，違反廢棄物清理法第27條規定，裁處2張，金額4800元。
