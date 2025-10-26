喊「法庭上揭真相」...立委林岱樺涉詐千萬助理費 雄院明首傳到庭

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，還涉嫌透過關係密切的通法寺，侵占政治獻金，雄檢偵結，助理費部分起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，另一公益侵占罪嫌起訴通法寺住持釋煌智，雄院明開準備庭，首度傳喚林岱樺到案，因應旁聽人數眾多，預計自13法庭移往國民大法庭審理。

雄院自今年7月審理林岱樺案後，承審法官陳川傑陸續傳喚涉案的公費助理等人到案，以每月一次或二次的規畫審問涉案公費助理，目前涉案人陸續傳喚到庭，明天上午9點30分許，將首度傳喚林岱樺到庭。

林岱樺涉貪後，曾被黨內廉政會通知說明，日前她曾發表聲明，強調尊重司法、全力配合釐清事實，但也指控檢方引用不利證據，她不願在法庭外逐一公開細節，案件諸多細節只能留待10月27日高雄地院開庭，屆時「真相自會揭曉」。

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

檢調發現，林岱樺的弟媳王瓊翎，擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，另本月再查出胞妹林岱縝也是人頭助理，最高月領13萬元，另指示會計要求助理加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。

檢方偵辦時，林岱樺稱公費助理報滿不是犯罪，重點是助理有無提供勞務，因為林岱縝可以全時間配合工作，所以她的薪資才會彈性調整，胞妹、弟媳都有從事助理工作。

民進黨立委林岱樺捲入詐領助理費，明天將到雄院出席準備程序庭。本報資料照片
