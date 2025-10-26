莽男當街刺女19刀奪命 庭審稱「從沒想殺人」再延押2月

宿姓男子去年在台北市內湖區當街持刀猛刺蔡姓女子數刀，蔡女送醫不治，案經起訴，宿男原本坦承殺人犯行，審理期間又稱「以為殺人罪是結果論」、「從沒想殺人」，日前羈押期間將屆，士林地方法院裁定延押2月。

法院裁定指出，宿男因殺人案遭檢方起訴，法院訊問後自2025年3月24日起羈押3月，並於同年6月24日及8月24日分別延長羈押2月，羈押期限將於10月24日屆滿。

法院訊問時，宿男雖不否認客觀行為事實，但爭執主觀上具有殺人犯意，綜合宿男此前自白及其他卷證，足認他涉犯殺人罪嫌疑重大，且所涉犯罪為最輕本刑5年以上徒刑重罪，又設籍戶政事務所，難認具固定住居所，並曾對外表示將移民，且案發後有數次自殘情形等，有相當理由足認有逃亡之虞，仍具羈押原因，故裁定宿男自2025年10月24日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，52歲宿男與48歲蔡女曾是情侶，蔡女後來另結婚生子，宿、蔡2人2022年7月重新取得聯繫，恢復交往；2人復合後常因細故爭吵，宿多次毆打蔡成傷，也曾在LINE通訊時威脅對蔡不利。

宿男去年11月25日上午到蔡女位於內湖區的上班處，約出蔡女閒聊，2人發生爭執，宿持彈簧刀猛刺蔡數刀，又持刀自殘左胸1刀，蔡胸、腹、背部中刀，驚叫求助，路人聞聲合力制止宿男，員警獲報到場依現行犯逮人，蔡被送往三軍總醫院急救，因身中19刀、大量出血等，當晚6時57分傷重不治。

蔡女吳姓丈夫及子女事後提告，宿遭收押，檢方認定宿男涉犯殺人罪，今年3月偵結起訴，案件移審時，宿男向法官還原衝突經過，指蔡女認為孩子年紀尚小，要暫時與宿男分手，「要我等10年、等孩子長大再交往，是不是在講瘋話？」，法官考量宿男無固定居所等情，認仍有羈押必要，裁定續押。

士院審理時，宿男原本坦承檢方所指的殺人犯行，又哽咽說他和蔡女交往期間都是蔡女主動聯繫見面，蔡偶爾會到他工作處找他閒聊，案發時又鬧分手，他自認被操弄感情，「覺得她混帳、欺人太甚」，帶刀去找蔡女只是要「亂她一下」而已，從沒想殺人。

宿男說，蔡女挑食，他會到超商買草莓優酪乳給蔡女，「因為她特別愛喝」，案發時蔡女提分手又一直哭，他還幫她擦眼淚，但蔡女一直責難，「我真的是被唸到理智線崩掉」，遂從正面持刀攻擊蔡女，看著蔡說「對不起我錯了」並倒地時，又突然意識到「自己怎麼把人弄成這樣」、「今天的本意不是這樣」。