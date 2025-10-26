快訊

全台禁廚餘養豬後…廚餘去化危機怎麼解？ 中央地方不同調

賴總統不提台灣光復…對史實噤聲 形同否定中華民國治理台灣正當性

莽男當街刺女19刀奪命 庭審稱「從沒想殺人」再延押2月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

宿姓男子去年在台北市內湖區當街持刀猛刺蔡姓女子數刀，蔡女送醫不治，案經起訴，宿男原本坦承殺人犯行，審理期間又稱「以為殺人罪是結果論」、「從沒想殺人」，日前羈押期間將屆，士林地方法院裁定延押2月。

法院裁定指出，宿男因殺人案遭檢方起訴，法院訊問後自2025年3月24日起羈押3月，並於同年6月24日及8月24日分別延長羈押2月，羈押期限將於10月24日屆滿。

法院訊問時，宿男雖不否認客觀行為事實，但爭執主觀上具有殺人犯意，綜合宿男此前自白及其他卷證，足認他涉犯殺人罪嫌疑重大，且所涉犯罪為最輕本刑5年以上徒刑重罪，又設籍戶政事務所，難認具固定住居所，並曾對外表示將移民，且案發後有數次自殘情形等，有相當理由足認有逃亡之虞，仍具羈押原因，故裁定宿男自2025年10月24日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，52歲宿男與48歲蔡女曾是情侶，蔡女後來另結婚生子，宿、蔡2人2022年7月重新取得聯繫，恢復交往；2人復合後常因細故爭吵，宿多次毆打蔡成傷，也曾在LINE通訊時威脅對蔡不利。

宿男去年11月25日上午到蔡女位於內湖區的上班處，約出蔡女閒聊，2人發生爭執，宿持彈簧刀猛刺蔡數刀，又持刀自殘左胸1刀，蔡胸、腹、背部中刀，驚叫求助，路人聞聲合力制止宿男，員警獲報到場依現行犯逮人，蔡被送往三軍總醫院急救，因身中19刀、大量出血等，當晚6時57分傷重不治。

蔡女吳姓丈夫及子女事後提告，宿遭收押，檢方認定宿男涉犯殺人罪，今年3月偵結起訴，案件移審時，宿男向法官還原衝突經過，指蔡女認為孩子年紀尚小，要暫時與宿男分手，「要我等10年、等孩子長大再交往，是不是在講瘋話？」，法官考量宿男無固定居所等情，認仍有羈押必要，裁定續押。

士院審理時，宿男原本坦承檢方所指的殺人犯行，又哽咽說他和蔡女交往期間都是蔡女主動聯繫見面，蔡偶爾會到他工作處找他閒聊，案發時又鬧分手，他自認被操弄感情，「覺得她混帳、欺人太甚」，帶刀去找蔡女只是要「亂她一下」而已，從沒想殺人。

宿男說，蔡女挑食，他會到超商買草莓優酪乳給蔡女，「因為她特別愛喝」，案發時蔡女提分手又一直哭，他還幫她擦眼淚，但蔡女一直責難，「我真的是被唸到理智線崩掉」，遂從正面持刀攻擊蔡女，看著蔡說「對不起我錯了」並倒地時，又突然意識到「自己怎麼把人弄成這樣」、「今天的本意不是這樣」。

「人們說我案發後冷血抽菸，我不是冷血，是準備了結自己，只是後來刀被人打掉了」宿男說，自己無意殺人，指蔡女辦公室內，加上蔡女只有2個人，「我若要殺人，直接進去殺就好了」，並解釋「我以為殺人罪是結果論，但實際上我沒有想要殺死蔡女的意思」，最後僅坦承傷害致死罪犯行。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

殺人案 分手 內湖

延伸閱讀

女祭拜亡姊竟「全身覆蓋濕棉被」身亡 同行閨密扯鬼神附身...羈押禁見

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

嘉義大埔鄉長涉收賄與公車私用 檢方搜索20處聲請羈押

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄百萬元替綠能業者施壓饋電容量 檢聲請延押

相關新聞

莽男當街刺女19刀奪命 庭審稱「從沒想殺人」再延押2月

宿姓男子去年在台北市內湖區當街持刀猛刺蔡姓女子數刀，蔡女送醫不治，案經起訴，宿男原本坦承殺人犯行，審理期間又稱「以為殺人...

桃警鎖定改管噪音、無照等四大違規 嚴懲競速危險駕駛成果豐

桃園市警局守護交通安全，鎖定改管、改裝噪音車、無照、危險駕駛四大違規加強取締，由交通警察大隊統籌十分局實施「取締酒駕、防...

她在IG精選「貧乳樓鳳」公布個資遭判2月 檢方上訴被駁回得緩刑

台北市陳姓女子不滿另名陳姓女子介入感情，在個人社群帳號Instagram建立「建國北路貧乳樓鳳」精選動態，公開對方姓名、...

測速取締警示牌過低…女子開車超速挨罰提訴訟 法官信了撤罰單

蔡姓女子今年1月21日開車經台南市歸仁區速限50公里路段，超速13公里為警舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁處1...

影／內湖酒醉駕車停在路中央 警方一叫...驚醒開車撞到警車

台北市內湖區前天深夜一輛小客車停在堤頂大道一段的路中央，警方到場後，發現駕駛竟然睡死在駕駛座，警方拍打車窗，駕駛驚醒後突...

害人透天厝倒塌賠千萬 高雄建商竟還告被害住戶想討回

高雄建商壬寶營造2022年8月14日在前金區自強一路興建建案時，因轉包廠商施工不慎造成路面天坑，還釀7棟建築傾倒受損，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。