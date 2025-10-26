桃警鎖定改管噪音、無照等四大違規 嚴懲競速危險駕駛成果豐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市警局守護交通安全，鎖定改管、改裝噪音車、無照、危險駕駛四大違規加強取締，由交通警察大隊統籌十分局實施「取締酒駕、防制危駕、靜桃」等專案，年初迄今舉發危駕逾1.1萬件、攔查舉發噪音車達4100件，由於深夜加強蒐證，噪音陳情降逾三成。

桃警團隊的執法重點項目涵蓋「道路交通管理處罰條例」中多項違規，包括第16條「違規改裝排氣管未向監理單位申請變更登記」、18條「改裝車體設備」、21條「無照駕駛」及43條「危險駕駛行為」細項包含蛇行、嚴重超速、逼車、任意減速、拆除消音器、以其他方式造成噪音，以及兩車以上競速等；每月規劃多波取締防制專案勤務，針對易生競速與噪音熱點時段強化路檢、錄影蒐證，祭出重罰甚至以刑法究辦。

交通警察大隊統計指出，執法行動獲顯著成果，今年舉發「危險駕駛」件數（包含競速、惡意逼車及超速40公里）逾11000餘件、舉發排氣管變更未申請登記1060件、熱點時段蒐證通報改裝噪音車移請市府環保局審查達2300件、警環監聯合稽查噪音超標當場舉發近1800件。

另，警方為遏止改裝噪音車輛在深夜擾民，特別著重於深夜10時至隔日清晨6時，加強拍照蒐證通報，市政府環保局統計相關噪音陳情案件也因此下降約3成多。

同時桃園檢警也聯手強勢打擊危險駕駛。其中，4月5日蘆竹區南青路改裝重機群聚飆車案，涉案林男等以LINE號召聚集，逆向、競速並製造噪音，檢方8月偵結起訴，建請從重量刑，認涉刑法185條妨害公眾往來安全罪，若因此肇事致人死亡，最重可處無期徒刑。

此外，桃園區8月3日富國路段攔查夜遊噪音車，告發無照、違停、遮牌與未申請變更排氣管、9月28日莊敬路劉男蛇行、逆向、闖紅燈，告發逾4萬元並依公共危險罪送辦；中壢區10月中旬長春路口查獲無牌機車競速，依危險駕駛告發並依公共危險罪送辦。

交大大隊長李維振表示，已偕同各分局規劃區域聯防，針對常有改裝車聚集、從事競速或競技的路段，加強巡邏路檢稽查，若遇突發狀況，警方將發揮「交通快速打擊」機制，不定時以「口袋封鎖」方式進行包夾攔截、圍捕，強力取締相關違規，維護良好交通秩序。

桃園市警局鎖定改管、改裝噪音車、無照、危險駕駛四大違規加強取締，年初迄今舉發危駕逾1.1萬件、攔查舉發噪音車達4100件，祭出重罰甚至以刑法究辦，其中蘆竹改裝重機集體飆車案已遭起訴。圖／桃園市警局提供
