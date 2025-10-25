快訊

川普訪亞洲專機上談中國犯台後果 「這麼做對他們非常危險」

漏網鏡頭？大陸紀念台灣光復大會 王滬寧主動喊「他」上台寒暄

北市公車司機飆罵老人、關門夾手？ 指南客運釋出影片還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

她在IG精選「貧乳樓鳳」公布個資遭判2月 檢方上訴被駁回得緩刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市陳姓女子不滿另名陳姓女子介入感情，在個人Instagram建立「建國北路貧乳樓鳳」精選動態，公開對方姓名、照片等個資，被害女子氣憤提告，士林地院簡易庭以違反個資法判刑2月，得易科罰金。檢方認為量刑過輕上訴，指侵害他人隱私與名譽甚鉅，合議庭認定雙方達成13萬和解，且被害女子願給緩刑，駁回上訴緩刑2年。全案定讞。

判決指出，陳女因不滿同姓陳女介入與男友之間的感情，2024年1月底間多次以Instagram帳號張貼限時動態，並建立名為「建國北路貧乳樓鳳」的精選貼文，影射對方提供性服務；貼文內容除附上臉部照片、真實姓名，甚至包括住址、住家密碼及工作地點，足以讓公眾辨識身分。

士林地院簡易庭認為，陳女明知他人個資屬受法律保護的範疇，卻因私怨違法公開散布，已構成個資法第41條「非公務機關違法利用個人資料罪」，審酌犯後坦承犯行，但未賠償被害者損失，判處2月徒刑，可易科罰金。每1000元折算1日。

檢察官不服上訴，主張陳女公開他人個資、影射賣淫，造成被害者極大心理壓力與名譽損害，原判決未符罪刑相當原則。士林地院日前開合議庭指出，原判決量刑妥適，無過重或過輕，考量審理時雙方調解成立，陳女依約分期賠償13萬元，又被害者同意緩刑，駁回上訴維持原判決，緩刑2年。

士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

個資

延伸閱讀

公司資訊系統遭駭客攻擊 崇越：對營運無重大影響

崇越：資訊系統遭駭客攻擊 評估對營運無重大影響

他以模特兒誘使女國中生裸拍、視訊還性侵 二審仍重判13年

46歲大叔假扮醫學系18歲鮮肉 騙少女上「性愛課」判9年

相關新聞

她在IG精選「貧乳樓鳳」公布個資遭判2月 檢方上訴被駁回得緩刑

台北市陳姓女子不滿另名陳姓女子介入感情，在個人社群帳號Instagram建立「建國北路貧乳樓鳳」精選動態，公開對方姓名、...

測速取締警示牌過低…女子開車超速挨罰提訴訟 法官信了撤罰單

蔡姓女子今年1月21日開車經台南市歸仁區速限50公里路段，超速13公里為警舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁處1...

影／內湖酒醉駕車停在路中央 警方一叫...驚醒開車撞到警車

台北市內湖區前天深夜一輛小客車停在堤頂大道一段的路中央，警方到場後，發現駕駛竟然睡死在駕駛座，警方拍打車窗，駕駛驚醒後突...

害人透天厝倒塌賠千萬 高雄建商竟還告被害住戶想討回

高雄建商壬寶營造2022年8月14日在前金區自強一路興建建案時，因轉包廠商施工不慎造成路面天坑，還釀7棟建築傾倒受損，事...

婚前約定「開放式關係」 夫偷腥未先報備...妻獲賠20萬

新北市林姓男子因違反與妻子婚前約定「開放式關係」默契，未事先報備並獲得同意便與其他異性發生性行為，妻子提告求償100萬元...

1歲7個月僅5.5公斤...南投骨瘦男童遭單親父疏忽照顧 法院准延長安置

南投一名由父親獨自扶養的男童，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤，僅相當於5個月大嬰兒，疑因長期照顧不當導致營養不良、發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。