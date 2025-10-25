她在IG精選「貧乳樓鳳」公布個資遭判2月 檢方上訴被駁回得緩刑

台北市陳姓女子不滿另名陳姓女子介入感情，在個人Instagram建立「建國北路貧乳樓鳳」精選動態，公開對方姓名、照片等個資，被害女子氣憤提告，士林地院簡易庭以違反個資法判刑2月，得易科罰金。檢方認為量刑過輕上訴，指侵害他人隱私與名譽甚鉅，合議庭認定雙方達成13萬和解，且被害女子願給緩刑，駁回上訴緩刑2年。全案定讞。

判決指出，陳女因不滿同姓陳女介入與男友之間的感情，2024年1月底間多次以Instagram帳號張貼限時動態，並建立名為「建國北路貧乳樓鳳」的精選貼文，影射對方提供性服務；貼文內容除附上臉部照片、真實姓名，甚至包括住址、住家密碼及工作地點，足以讓公眾辨識身分。

士林地院簡易庭認為，陳女明知他人個資屬受法律保護的範疇，卻因私怨違法公開散布，已構成個資法第41條「非公務機關違法利用個人資料罪」，審酌犯後坦承犯行，但未賠償被害者損失，判處2月徒刑，可易科罰金。每1000元折算1日。

檢察官不服上訴，主張陳女公開他人個資、影射賣淫，造成被害者極大心理壓力與名譽損害，原判決未符罪刑相當原則。士林地院日前開合議庭指出，原判決量刑妥適，無過重或過輕，考量審理時雙方調解成立，陳女依約分期賠償13萬元，又被害者同意緩刑，駁回上訴維持原判決，緩刑2年。