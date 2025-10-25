快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

測速取締警示牌過低…女子開車超速挨罰提訴訟 法官信了撤罰單

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓女子今年1月21日開車經台南市歸仁區速限50公里路段，超速13公里為警舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁處1600元，她稱依地面標線60公里速限行駛，雖見路旁「測速取締」警示牌，但距離地面高度過低不符標誌設置規則，法官採信其說法，撤銷原處分。

蔡女說，她按照該路段所設置地面標線60公里速限行駛，至測速地點僅約900公尺，沿途並未見有任何變更速限為50公里標誌，僅在路旁見「測速取締」警示牌。她也說，警方所設置「警52標誌」，不符合道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，距離地面高度過低，其所蒐集證據應無證據能力。

台南市交通局指出，經舉發所檢附採證照片、示意圖、測速採證照片、雷射測速儀檢定合格證書可見該「警52標誌」距離違規地點約214公尺，符合道交條例相關規定，且該「警52標誌」依據相關規定所設置，並無令行經該處駕駛難以判斷或辨識情形；蔡女違反該速限以63公里通過該路段，自有過失而應受罰。

交通局表示，標誌設置規相關規定設置高度僅為原則性規定，且該「警52標誌」及速限標誌均未違反其規定，所懸掛高度並未使駕駛人無法辨識或辨識不清情事。縱使蔡女主張速限為60公里有據，仍超速3公里。

高雄高等行政法院地方庭指出，依標誌設置規則：「豎立式標誌設置之高度，以標誌牌下緣距離路面邊緣或邊溝之頂點120公分至210公分為原則，其牌面不得妨礙行人交通。」

且依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則：「行為人有下列情形之一，而未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發…十一、駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速未逾10公里。」

法官認為，舉發警員固然是在該地點前101公尺設置「警52標示」，下面另掛限速「50」的「限5」禁制標誌。該速限標示位於路緣，懸掛在低矮腳架上，位置高度僅約略與一旁車輛後車牌等高，顯然不符合標誌設置規則的高度。

且依舉發通知單記載「限速50公里，經測時速63公里，超速13公里」及現場照片顯示該路段周遭路況並無障礙、事故或其他需減速慢行情況。

法官指出，除舉發機關誤認該地點速限50公里而予以舉發理由外，也未見員警敘明本件有再就個案斟酌如何具體情節後始予舉發決定，可見警員不經勸導逕予舉發。

蔡女主張該測速取締警示牌過低，法官認該速限標示位置高度僅約略與一旁車輛後車牌等高，顯然不符合標誌設置規則的高度。圖／讀者提供
蔡女主張該測速取締警示牌過低，法官認該速限標示位置高度僅約略與一旁車輛後車牌等高，顯然不符合標誌設置規則的高度。圖／讀者提供

標誌 速限 測速

延伸閱讀

影／街頭全武行！桃園客運司機怒摔學生 交通局要開罰

台東男子超速40公里危險駕駛罰單被撤 法院認2證據不足

機車改裝、噪音超速擾民又危險 里港警台24線5個月開罰2027件

彰化東外環測速蟬連桿王 歐寶車飆135公里被罰1萬2千居罰單王

相關新聞

測速取締警示牌過低…女子開車超速挨罰提訴訟 法官信了撤罰單

蔡姓女子今年1月21日開車經台南市歸仁區速限50公里路段，超速13公里為警舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁處1...

影／內湖酒醉駕車停在路中央 警方一叫...驚醒開車撞到警車

台北市內湖區前天深夜一輛小客車停在堤頂大道一段的路中央，警方到場後，發現駕駛竟然睡死在駕駛座，警方拍打車窗，駕駛驚醒後突...

害人透天厝倒塌賠千萬 高雄建商竟還告被害住戶想討回

高雄建商壬寶營造2022年8月14日在前金區自強一路興建建案時，因轉包廠商施工不慎造成路面天坑，還釀7棟建築傾倒受損，事...

婚前約定「開放式關係」 夫偷腥未先報備...妻獲賠20萬

新北市林姓男子因違反與妻子婚前約定「開放式關係」默契，未事先報備並獲得同意便與其他異性發生性行為，妻子提告求償100萬元...

1歲7個月僅5.5公斤...南投骨瘦男童遭單親父疏忽照顧 法院准延長安置

南投一名由父親獨自扶養的男童，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤，僅相當於5個月大嬰兒，疑因長期照顧不當導致營養不良、發...

他以模特兒誘使女國中生裸拍、視訊還性侵 二審仍重判13年

許姓男子前年8月間經臉書認識1名女國中生，以需要模特兒且現領6000元，誘使她自拍裸照，還傳圖示要求擺拍全裸狗爬式等情色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。