測速取締警示牌過低…女子開車超速挨罰提訴訟 法官信了撤罰單

蔡姓女子今年1月21日開車經台南市歸仁區速限50公里路段，超速13公里為警舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁處1600元，她稱依地面標線60公里速限行駛，雖見路旁「測速取締」警示牌，但距離地面高度過低不符標誌設置規則，法官採信其說法，撤銷原處分。

蔡女說，她按照該路段所設置地面標線60公里速限行駛，至測速地點僅約900公尺，沿途並未見有任何變更速限為50公里標誌，僅在路旁見「測速取締」警示牌。她也說，警方所設置「警52標誌」，不符合道路交通標誌標線號誌設置規則相關規定，距離地面高度過低，其所蒐集證據應無證據能力。

台南市交通局指出，經舉發所檢附採證照片、示意圖、測速採證照片、雷射測速儀檢定合格證書可見該「警52標誌」距離違規地點約214公尺，符合道交條例相關規定，且該「警52標誌」依據相關規定所設置，並無令行經該處駕駛難以判斷或辨識情形；蔡女違反該速限以63公里通過該路段，自有過失而應受罰。

交通局表示，標誌設置規相關規定設置高度僅為原則性規定，且該「警52標誌」及速限標誌均未違反其規定，所懸掛高度並未使駕駛人無法辨識或辨識不清情事。縱使蔡女主張速限為60公里有據，仍超速3公里。

高雄高等行政法院地方庭指出，依標誌設置規則：「豎立式標誌設置之高度，以標誌牌下緣距離路面邊緣或邊溝之頂點120公分至210公分為原則，其牌面不得妨礙行人交通。」

且依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則：「行為人有下列情形之一，而未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員得對其施以勸導，免予舉發…十一、駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速未逾10公里。」

法官認為，舉發警員固然是在該地點前101公尺設置「警52標示」，下面另掛限速「50」的「限5」禁制標誌。該速限標示位於路緣，懸掛在低矮腳架上，位置高度僅約略與一旁車輛後車牌等高，顯然不符合標誌設置規則的高度。

且依舉發通知單記載「限速50公里，經測時速63公里，超速13公里」及現場照片顯示該路段周遭路況並無障礙、事故或其他需減速慢行情況。