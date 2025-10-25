快訊

中職／台灣大賽延賽4天「換牌」再戰G4 滿血羅戈vs.滿血威能帝

老人悲歌…北市長者「孤獨死」案例達70多人 逾4成3天後才被發現

國民黨內唯一參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／內湖酒醉駕車停在路中央 警方一叫...驚醒開車撞到警車

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市內湖區前天深夜一輛小客車停在堤頂大道一段的路中央，警方到場後，發現駕駛竟然睡死在駕駛座，警方拍打車窗，駕駛驚醒後突然啟動車輛並撞到前方警車，警方立即打破車窗拖出駕駛，這才發現駕駛酒駕

警方23日深夜11時30分許接獲通報，堤頂大道一段有一輛小客車停放路中央，駕駛疑似在車內昏睡，員警趕抵現場後，發現一名男性在車內昏睡不醒。

為避免駕駛盤查過程中突然移動車輛造成交通危險，員警先以巡邏車停在車前進行防護，並在車旁呼喚駕駛。警方拍打車窗，駕駛突然移動車輛碰撞前方警車，員警立即破壞左前車窗並將駕駛強制離車。   

警方立即聞到44歲劉姓駕駛全身散發濃厚酒味，現場酒測，駕駛酒測值達每公升0.57毫克，全案依公共危險、妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓駕駛酒駕昏睡車上還停在路中央，警方到場後劉男啟動車輛並撞到警車，遭警方擊破車窗拖出，並實施酒測。記者廖炳棋／翻攝
劉姓駕駛酒駕昏睡車上還停在路中央，警方到場後劉男啟動車輛並撞到警車，遭警方擊破車窗拖出，並實施酒測。記者廖炳棋／翻攝
劉姓駕駛酒駕昏睡車上還停在路中央，警方到場後劉男啟動車輛並撞到警車，遭警方擊破車窗拖出，並實施酒測。記者廖炳棋／翻攝
劉姓駕駛酒駕昏睡車上還停在路中央，警方到場後劉男啟動車輛並撞到警車，遭警方擊破車窗拖出，並實施酒測。記者廖炳棋／翻攝

酒駕 警車 酒測

延伸閱讀

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

酒駕累犯！台中女子駕義大利休旅翻覆　最高罰12萬吊照送辦

金門傳酒駕悲劇！酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園老師逃逸

一路從容奔馳…內湖瑞光路驚見「肥猴上班族」 網笑：工作壓力大透個氣

相關新聞

測速取締警示牌過低…女子開車超速挨罰提訴訟 法官信了撤罰單

蔡姓女子今年1月21日開車經台南市歸仁區速限50公里路段，超速13公里為警舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁處1...

影／內湖酒醉駕車停在路中央 警方一叫...驚醒開車撞到警車

台北市內湖區前天深夜一輛小客車停在堤頂大道一段的路中央，警方到場後，發現駕駛竟然睡死在駕駛座，警方拍打車窗，駕駛驚醒後突...

害人透天厝倒塌賠千萬 高雄建商竟還告被害住戶想討回

高雄建商壬寶營造2022年8月14日在前金區自強一路興建建案時，因轉包廠商施工不慎造成路面天坑，還釀7棟建築傾倒受損，事...

婚前約定「開放式關係」 夫偷腥未先報備...妻獲賠20萬

新北市林姓男子因違反與妻子婚前約定「開放式關係」默契，未事先報備並獲得同意便與其他異性發生性行為，妻子提告求償100萬元...

1歲7個月僅5.5公斤...南投骨瘦男童遭單親父疏忽照顧 法院准延長安置

南投一名由父親獨自扶養的男童，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤，僅相當於5個月大嬰兒，疑因長期照顧不當導致營養不良、發...

他以模特兒誘使女國中生裸拍、視訊還性侵 二審仍重判13年

許姓男子前年8月間經臉書認識1名女國中生，以需要模特兒且現領6000元，誘使她自拍裸照，還傳圖示要求擺拍全裸狗爬式等情色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。