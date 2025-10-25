影／內湖酒醉駕車停在路中央 警方一叫...驚醒開車撞到警車

台北市內湖區前天深夜一輛小客車停在堤頂大道一段的路中央，警方到場後，發現駕駛竟然睡死在駕駛座，警方拍打車窗，駕駛驚醒後突然啟動車輛並撞到前方警車，警方立即打破車窗拖出駕駛，這才發現駕駛酒駕。

警方23日深夜11時30分許接獲通報，堤頂大道一段有一輛小客車停放路中央，駕駛疑似在車內昏睡，員警趕抵現場後，發現一名男性在車內昏睡不醒。

為避免駕駛盤查過程中突然移動車輛造成交通危險，員警先以巡邏車停在車前進行防護，並在車旁呼喚駕駛。警方拍打車窗，駕駛突然移動車輛碰撞前方警車，員警立即破壞左前車窗並將駕駛強制離車。

警方立即聞到44歲劉姓駕駛全身散發濃厚酒味，現場酒測，駕駛酒測值達每公升0.57毫克，全案依公共危險、妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。