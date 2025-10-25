婚前約定「開放式關係」 夫偷腥未先報備...妻獲賠20萬

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子因違反與妻子婚前約定「開放式關係」默契，未事先報備並獲得同意便與其他異性發生性行為，妻子提告求償100萬元，新北地院日前判決林男應賠20萬元為當，可上訴。

判決指出，林男於2020年11月結婚，婚姻觀念前衛，夫妻在婚前即達成「開放式關係」的婚姻約定，就是雙方均可以在對方知情且同意的情況下，與其他異性發生「一夜情」的性行為。結婚後，2人均也曾與配偶以外之人發生過親密性行為。

林妻去年發現丈夫林男手機裡，有2023年6月在新加坡與H女士交往並發生性行為照片及2024年9月聲稱自新加坡飛往曼谷出差，卻與C女士同遊泰國還製作2人旅遊紀錄短片，丈夫還以手機通訊軟體中向C女士傳送「愛妳真的很慘。情緒波動，妳又拖泥帶水」、「我只有愛妳，哪有欺負妳啊」、「對不起，我對妳的愛讓妳辛苦了」、「妳能看清未來，就像妳能看到我們會相愛」等親密訊息，認為丈夫違反雙方婚前約定的「開放式關係」，對她欺瞞這2段婚外情關係，提告求償100萬元。

林男則稱與H女士及C女士交往，妻子都已知情，且雙方婚後就約炮友、拍性愛影片、關心對方與第三人的進展均知情，妻子亦明知他與其他異性的關係，甚至會主動要影片看，還要LIVE直播，也曾主動問還有什麼方式能讓他成為世界最舒服的男人，否認違反雙方「開放式關係」約定。

新北地院法官依林妻所提示照片及與查驗林妻與丈夫之間對話紀錄，發現林男在新加坡與H女士發生性行為時期，2人之間對話紀錄，林妻曾說，「那你躺著讓她服務吧！」林男則回「妳嫁給我之前不是說要讓我成為最爽的男人嗎」、「老婆，你做到了，真棒」，認為林男與H女士發生性行為一事，是林妻知情且同意。

而林男2024年9月與C女士同遊泰國所拍攝照片有「十指緊扣」、「鼻子貼臉」、「喝交杯酒」等行為舉止形同交往熱戀中情侶或夫妻，林還將2人出遊照片、影片製作成影片，影片開頭為林與C女士十指緊扣照片並搭配「Our First Oversea Trip（愛心圖案）」和「我只有愛你」等字句，因林男並未抗辯妻子已事前知情與同意，還辯稱這是男女一般交往並非侵害配偶權，法官日前判決林男應賠20萬元為當，仍可上訴。

林姓男子違反與妻子鄭女婚前約定「開放式關係」未先報備並獲同意便與異性發生性行為，妻提告獲法院判賠20萬元。示意圖／Ingimage
