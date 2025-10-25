快訊

1歲7個月僅5.5公斤...南投骨瘦男童遭單親父疏忽照顧 法院准延長安置

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投一名由父親獨自扶養的男童，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤，僅相當於5個月大嬰兒，疑因長期照顧不當導致營養不良、發展遲緩。社工去年發現後緊急安置，經一年多照護體重恢復成長，但父親仍因躲債失聯、經濟不穩。法院近日裁准延長安置，讓孩子持續接受穩定照顧。

這名男童出生不久父母離婚，由父親扶養。社工去年三月訪視時發現，孩子體重僅5.5公斤，外觀瘦弱，疑似營養不良，甚至罹患生理疾病卻未就醫。家中又無親屬能協助照顧，縣府評估情況緊急，依兒少法啟動緊急安置，安排男童進入照顧機構。

經過一年多安置，男童在機構的照護與營養補充下，體重與整體生長發展明顯改善。縣府並安排專業評估，確認男童屬身心障礙第一類輕度發展遲緩，目前持續接受物理、職能與語言治療，並已進入幼兒園小班就讀，學習狀況逐漸穩定。

安置期限今年三月屆滿後，社工再度評估發現，男童的父親因欠債搬家、工作不穩，連基本生活都成問題，規定的親職教育與親子會面也無法進行。社工多次聯繫未果，決定再向法院聲請延長安置。

南投地院法官審理時，致電詢問男童父親意見，電話卻始終無人接聽。法官考量男童父親目前經濟與居住均不穩定，且無其他親屬能代為照顧，若貿然解除安置恐再陷風險，因此准許南投縣政府延長安置。

法院指出，延長安置不僅確保孩子的安全與基本照顧，也讓他能持續接受必要的復健與教育資源，維持穩定生活環境。縣府社會及勞動處表示，將持續關懷與追蹤個案，協助孩子在安全環境中成長。

南投一名幼童，因父親照顧不當，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤。示意圖／Ingimage
南投一名幼童，因父親照顧不當，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤。示意圖／Ingimage

社工 南投

相關新聞

女祭拜亡姊竟「全身覆蓋濕棉被」身亡 同行閨密扯鬼神附身...羈押禁見

馬姓女子日前由閨密陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，前天竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，因陸女無法清楚交待連日情...

天兵想騙3天假偽造得A流證明 連長馬上戳破...軍方隔天上門抓回營

宋姓男子在陸軍步兵第249旅服軍事訓練役，他想多請2、3天假竟偽造A型流感診斷證明騙連長自己生病，謊言遭戳破仍不歸營，隔...

46歲大叔假扮醫學系18歲鮮肉 騙少女上「性愛課」判9年

台中46歲林姓男子僅專科畢業，卻假冒醫學系18歲的男大生，在網路上和4名國、高中少女談戀愛，還要對方先花1萬5000元去...

婚前約定「開放式關係」 夫偷腥未先報備...妻獲賠20萬

新北市林姓男子因違反與妻子婚前約定「開放式關係」默契，未事先報備並獲得同意便與其他異性發生性行為，妻子提告求償100萬元...

1歲7個月僅5.5公斤...南投骨瘦男童遭單親父疏忽照顧 法院准延長安置

南投一名由父親獨自扶養的男童，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤，僅相當於5個月大嬰兒，疑因長期照顧不當導致營養不良、發...

他以模特兒誘使女國中生裸拍、視訊還性侵 二審仍重判13年

許姓男子前年8月間經臉書認識1名女國中生，以需要模特兒且現領6000元，誘使她自拍裸照，還傳圖示要求擺拍全裸狗爬式等情色...

