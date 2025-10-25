1歲7個月僅5.5公斤...南投骨瘦男童遭單親父疏忽照顧 法院准延長安置

南投一名由父親獨自扶養的男童，1歲7個月大時體重竟只有5.5公斤，僅相當於5個月大嬰兒，疑因長期照顧不當導致營養不良、發展遲緩。社工去年發現後緊急安置，經一年多照護體重恢復成長，但父親仍因躲債失聯、經濟不穩。法院近日裁准延長安置，讓孩子持續接受穩定照顧。

這名男童出生不久父母離婚，由父親扶養。社工去年三月訪視時發現，孩子體重僅5.5公斤，外觀瘦弱，疑似營養不良，甚至罹患生理疾病卻未就醫。家中又無親屬能協助照顧，縣府評估情況緊急，依兒少法啟動緊急安置，安排男童進入照顧機構。

經過一年多安置，男童在機構的照護與營養補充下，體重與整體生長發展明顯改善。縣府並安排專業評估，確認男童屬身心障礙第一類輕度發展遲緩，目前持續接受物理、職能與語言治療，並已進入幼兒園小班就讀，學習狀況逐漸穩定。

安置期限今年三月屆滿後，社工再度評估發現，男童的父親因欠債搬家、工作不穩，連基本生活都成問題，規定的親職教育與親子會面也無法進行。社工多次聯繫未果，決定再向法院聲請延長安置。

南投地院法官審理時，致電詢問男童父親意見，電話卻始終無人接聽。法官考量男童父親目前經濟與居住均不穩定，且無其他親屬能代為照顧，若貿然解除安置恐再陷風險，因此准許南投縣政府延長安置。