天兵想騙3天假偽造得A流證明 連長馬上戳破...軍方隔天上門抓回營

宋姓男子在陸軍步兵第249旅服軍事訓練役，他想多請2、3天假竟偽造A型流感診斷證明騙連長自己生病，謊言遭戳破仍不歸營，隔天軍方就上門抓他回去。法院以宋只想騙2、3天假，無永久不歸營意圖，雖未構成軍法詐偽免除職役罪，但一、二審都依偽造文書罪判他5月，仍可上訴。

檢方、憲兵隊查，宋本應於2024年3月3日晚上7點收假回營，他為求再遲延2、3天，竟上網下載診所的A流診斷證明書照片，自行塗改傳給連長謊稱自己得A流，連長馬上發現證明有異要他準時收假，宋仍拖延不歸，4日才被軍方查獲帶回。

苗栗地院一審時，宋坦承不諱，有偽證證明、連長證詞可佐；一審以宋男為求遲延2、3日回營，竟用手機修圖變造診斷證明，損害部隊出缺勤管理，依行使變造準私文書罪，判他5月，得易科罰金。

由於苗栗地檢另起訴宋男涉嫌陸海空軍刑法第37條第1項詐偽免除職役罪嫌，該罪法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。

一審就該罪的文意、歷史加以解釋，認為所謂「意圖免除職役」，應是指行為人永遠不想擔任某軍職，或不想繼續為現役軍人，而欲終局、完全解消該身分，而宋男供稱想透過偽造的診斷證明書請假2、3天，但無意藉此永久不返回部隊，認定不構成該罪，該部分不另為無罪諭知。

苗檢不服上訴，主張一審法官將詐偽免除職役罪嫌，限於行為人永遠不想擔任某軍職，或不想繼續為現役軍人等，是增加法無明文的構成要件，適用法律容錯誤。檢方認為，條文稱「職役」應指部隊，而非一審所稱「所任軍職」、「兵役義務」，宋以偽造診斷脫離部隊11小時，構成該罪。

台中高分院二審查，陸海空軍刑法於民國90年9月28日將第89條，修正改列為第37條，主要將舊法「兵役」一語修正為「職役」，新法的「職役」應包含軍職及兵役，因此要有免除軍職、兵役的意圖，才構成詐偽免除職役罪，也就是俗稱「不想當兵」。