46歲大叔假扮醫學系18歲鮮肉 騙少女上「性愛課」判9年

台中46歲林姓男子僅專科畢業，卻假冒醫學系18歲的男大生，在網路上和4名國、高中少女談戀愛，還要對方先花1萬5000元去上「性愛課程」才能見面，林卻分飾兩角假冒老師，藉機和少女性交、拍性愛影片，法院一、二審都依兒童及少年性剝削防制條例等5罪判他9年，仍可上訴。

檢警調查，林男2022年在IG、LINE及臉書，自稱是醫學系大學1年級學生，化名向15歲少女攀談、交往，後來對方要求見面，林就要求她得先到1名老師住處「學習男女間性愛之事」，並由自己先幫預繳4堂課學費1萬5000元。

少女聽從指示到指定地點「上課」，林男卻一人分飾兩角，假冒該課堂「老師」指導少女與男友相處細節、感情觀，結束後還持續關心進度、鼓勵繼續上課，並騙稱其男友要求拍性交影像，對少女脫衣、性交且錄影。

檢警查出，林同時透過網路與14歲、15歲及16歲的3名少女交往，對3人佯稱「情侶間想看私密部位影像是很正常的」，引誘其等自拍裸露、猥褻畫面；事後有1名少女將自己和「醫學系男大生」交往一事告訴學校輔導老師才曝光。

台中地院一審審酌，林嚴重侵害4名少女身心、人格發展，考量犯後坦承，已和其中2人和解賠償，依1個以詐術使少年被拍攝性影像罪判他7年6月，依4個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪各判3年2月至3年10月，5罪應執行9年。

林男不服上訴，主張他坦承犯行，和其中2名少女調解成立、按期給付賠償，自認犯後態度良好，也有部分被害人表示不追究，一審各罪量刑「都高於最低刑度」，顯有過重，請求從輕並緩刑。