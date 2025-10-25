快訊

防非洲豬瘟籲勿做2事 台北「豬肉公主」：不會感染人但恐毀掉養豬產業

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

黨魁之戰力挺鄭麗文 季麟連神秘軍系基金會有何來歷？

聽新聞
0:00 / 0:00

46歲大叔假扮醫學系18歲鮮肉 騙少女上「性愛課」判9年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中46歲林姓男子僅專科畢業，卻假冒醫學系18歲的男大生，在網路上和4名國、高中少女談戀愛，還要對方先花1萬5000元去上「性愛課程」才能見面，林卻分飾兩角假冒老師，藉機和少女性交、拍性愛影片，法院一、二審都依兒童及少年性剝削防制條例等5罪判他9年，仍可上訴。

檢警調查，林男2022年在IG、LINE及臉書，自稱是醫學系大學1年級學生，化名向15歲少女攀談、交往，後來對方要求見面，林就要求她得先到1名老師住處「學習男女間性愛之事」，並由自己先幫預繳4堂課學費1萬5000元。

少女聽從指示到指定地點「上課」，林男卻一人分飾兩角，假冒該課堂「老師」指導少女與男友相處細節、感情觀，結束後還持續關心進度、鼓勵繼續上課，並騙稱其男友要求拍性交影像，對少女脫衣、性交且錄影。

檢警查出，林同時透過網路與14歲、15歲及16歲的3名少女交往，對3人佯稱「情侶間想看私密部位影像是很正常的」，引誘其等自拍裸露、猥褻畫面；事後有1名少女將自己和「醫學系男大生」交往一事告訴學校輔導老師才曝光。

台中地院一審審酌，林嚴重侵害4名少女身心、人格發展，考量犯後坦承，已和其中2人和解賠償，依1個以詐術使少年被拍攝性影像罪判他7年6月，依4個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪各判3年2月至3年10月，5罪應執行9年。

林男不服上訴，主張他坦承犯行，和其中2名少女調解成立、按期給付賠償，自認犯後態度良好，也有部分被害人表示不追究，一審各罪量刑「都高於最低刑度」，顯有過重，請求從輕並緩刑。

台中高分院二審認為，一審量刑符合罪刑相當、比例原則，並無輕重失衡，且林男犯各罪刑度都超過2年，不符緩刑要件，其上訴無理由，判處駁回。

46歲林男在網路上假冒18歲醫學系大一學生，前後騙4名少女性交、拍裸照，法院一、二審都判他9年。示意圖／ingimage
46歲林男在網路上假冒18歲醫學系大一學生，前後騙4名少女性交、拍裸照，法院一、二審都判他9年。示意圖／ingimage

醫學 性愛

延伸閱讀

沒考上竟假冒師大歷史系實習老師 誘騙12少女拍裸片判11年6月

塔羅占卜師性侵12歲繼女產下男嬰還恐嚇「要殺社工」 二審重判7年半

印度16歲少女芒果園遭5男性侵並威嚇封口 她勇敢報警查出疑犯身份

媽媽不給玩傳說對決…台中少女逃家8天斷訊 警當網路戰友尋獲

相關新聞

女祭拜亡姊竟「全身覆蓋濕棉被」身亡 同行閨密扯鬼神附身...羈押禁見

馬姓女子日前由閨密陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，前天竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，因陸女無法清楚交待連日情...

46歲大叔假扮醫學系18歲鮮肉 騙少女上「性愛課」判9年

台中46歲林姓男子僅專科畢業，卻假冒醫學系18歲的男大生，在網路上和4名國、高中少女談戀愛，還要對方先花1萬5000元去...

盜採土石遭罰百萬元遲不繳 查封不動產「驚覺事態嚴重」分期繳罰鍰

法務部行政執行屏東分署近日執行兩名義務人身為土地所有權人，違反土石採取法，未經許可擅自在所屬土地開採土石，遭屏東縣府水利...

做11次高頻熱凝療法...保險公司要求間隔6月拒賠 法官判66萬全給付

一名男子向某保險公司投保終生壽險，並附加投保「一年期手術醫療健康保險」，因患「頸椎間盤突出」等，在期間內接受「高頻熱凝療...

爭議司機資歷淺不曾被客訴？ 網友打臉：10年前遇過、1離譜行為上新聞

桃園客運劉姓司機因涉嫌對黃姓學生乘客施暴，已被解聘。對於他2023年才到職、過去無與乘客發生爭執的投訴紀錄，僅有一次過站...

新莊槍擊案釀1死 法院今裁定2涉案嫌犯羈押禁見

新北市新莊區前晚發生街頭槍擊案釀1死，林、張2嫌因涉嫌重大，檢方今天凌晨訊後向新北地院聲請羈押，法院今晚裁定羈押禁見，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。