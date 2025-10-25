快訊

女祭拜亡姊竟「全身覆蓋濕棉被」身亡 同行閨密扯鬼神附身...羈押禁見

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

馬姓女子日前由閨密陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，前天竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，因陸女無法清楚交待連日情況，還扯出鬼神及遭附身的神怪說詞，檢警懷疑死因不單純。馬女疑似遭他殺，今依殺人罪嫌向法院聲請羈押陸女，法院今晨裁定羈押禁見。

新北市消防局前天下午2時許獲報，土城區金城路 2段處社區大樓發生高樓火警，消防人員與警方到場察看，卻未發現明顯火煙，卻在屋內發現馬姓女子（38歲）倒臥在浴室前，身上還覆蓋著溼棉被，經現場查看竟已明顯死亡，但身上卻無外傷，死因疑似窒息死亡未送醫。

據了解，報案人陸姓女子（39歲）為死者馬女姊妹共同的閨密，因馬女姊姊在今年7月間因病過世，本月18日，馬女邀陸女一同前往其姊位在土城區金城路2段住處祭拜，這段期間2人同住在屋內並且不斷焚香燒金紙念經，致整間屋子滿是香灰。

新北地檢署檢察官昨天下午會同警方至市立板橋殯儀館進行刑事相驗，檢察官詢問發現及報案人的陸女時，察覺陸女雖情緒不太穩定，但說詞閃爍，對死者生前情況交待不清，不斷訴說鬼神及遭附身的神怪說詞，且前後說法不一。

檢方懷疑陸女涉有重嫌，涉及刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款之情形，非予羈押，顯難進行追訴、審判及執行，昨向法院聲請羈押禁見，新北地院今天清晨裁定陸女羈押禁見。

馬姓女子日前由閨蜜陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，檢警疑遭他殺，昨依殺人罪嫌聲押陸女，法院今晨裁定押禁見。記者王長鼎／翻攝
馬姓女子日前由閨蜜陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，檢警疑遭他殺，昨依殺人罪嫌聲押陸女，法院今晨裁定押禁見。記者王長鼎／翻攝

