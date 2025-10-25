聽新聞
0:00 / 0:00
盜採土石遭罰百萬元遲不繳 查封不動產「驚覺事態嚴重」分期繳罰鍰
法務部行政執行屏東分署近日執行兩名義務人身為土地所有權人，違反土石採取法，未經許可擅自在所屬土地開採土石，遭屏東縣府水利處分別裁處740多萬、325萬元，兩人對鉅額罰鍰不理，屏東分署分別查封兩人名下不動產，「驚覺事態嚴重」，最後採分期繳納，以完成首期罰鍰。
屏東分署指出，接獲此案後，立即啟動行政調查，迅速執行查封二名義務人名下多筆不動產的強制執行措施，兩人發現名下不動產遭查封後，才發現「事態嚴重」，主動到場並坦承違法，但以罰鍰金額過高，希望能分期繳納。
屏東分署表示，執行同仁嚴正告誡環境保護與國土安全的重要性，經詳實審核其財產狀況與履行意願，最終要求二名義務人合計先行繳納300萬元的首期罰鍰，餘額則經核准採分期繳納。
屏東分署表示，對一切危害環境保護與國土永續發展的行為，採取最嚴厲的執行手段，切勿心存僥倖，因小失大，務必遵守法令。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言