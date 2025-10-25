快訊

盜採土石遭罰百萬元遲不繳 查封不動產「驚覺事態嚴重」分期繳罰鍰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行屏東分署近日執行兩名義務人身為土地所有權人，違反土石採取法，未經許可擅自在所屬土地開採土石，遭屏東縣府水利處分別裁處740多萬、325萬元，兩人對鉅額罰鍰不理，屏東分署分別查封兩人名下不動產，「驚覺事態嚴重」，最後採分期繳納，以完成首期罰鍰。

屏東分署指出，接獲此案後，立即啟動行政調查，迅速執行查封二名義務人名下多筆不動產的強制執行措施，兩人發現名下不動產遭查封後，才發現「事態嚴重」，主動到場並坦承違法，但以罰鍰金額過高，希望能分期繳納。

屏東分署表示，執行同仁嚴正告誡環境保護與國土安全的重要性，經詳實審核其財產狀況與履行意願，最終要求二名義務人合計先行繳納300萬元的首期罰鍰，餘額則經核准採分期繳納。

屏東分署表示，對一切危害環境保護與國土永續發展的行為，採取最嚴厲的執行手段，切勿心存僥倖，因小失大，務必遵守法令。

義務人到場繳款示意圖。圖／屏東分署提供
義務人到場繳款示意圖。圖／屏東分署提供

