盜採土石遭罰百萬元遲不繳 查封不動產「驚覺事態嚴重」分期繳罰鍰

法務部行政執行屏東分署近日執行兩名義務人身為土地所有權人，違反土石採取法，未經許可擅自在所屬土地開採土石，遭屏東縣府水利處分別裁處740多萬、325萬元，兩人對鉅額罰鍰不理，屏東分署分別查封兩人名下不動產，「驚覺事態嚴重」，最後採分期繳納，以完成首期罰鍰。

屏東分署指出，接獲此案後，立即啟動行政調查，迅速執行查封二名義務人名下多筆不動產的強制執行措施，兩人發現名下不動產遭查封後，才發現「事態嚴重」，主動到場並坦承違法，但以罰鍰金額過高，希望能分期繳納。

屏東分署表示，執行同仁嚴正告誡環境保護與國土安全的重要性，經詳實審核其財產狀況與履行意願，最終要求二名義務人合計先行繳納300萬元的首期罰鍰，餘額則經核准採分期繳納。