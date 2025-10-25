快訊

26歲超模赴泰慘遭殺害！被活摘器官虐死　政府回應：「她自願到緬甸」

用上班族「朝九晚五讀書法」打擊刷題倦怠症！她一年考上公職狀元

彰化養豬場發現4頭死豬！縣府稱無異常死亡「檢驗報告預定今出爐」

聽新聞
0:00 / 0:00

做11次高頻熱凝療法...保險公司要求間隔6月拒賠 法官判66萬全給付

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一名男子向某保險公司投保終生壽險，並附加投保「一年期手術醫療健康保險」，因患「頸椎間盤突出」等，在期間內接受「高頻熱凝療法」手術治療11次，但保險公司以頻率過高且質疑必要性，拒給付每次6萬元保險金。法官認為契約並無「同區域重複治療必需間隔6月」條款，判保險公司要依約給付66萬元。

基隆地院判決書指出，一名男子提告主張，他以自身為要保人暨被保險人，向某保險公司投保終生壽險，並附加投保「一年期手術醫療健康保險」。依附約所載，「高頻熱凝療法」屬於第三級手術項目，若經醫生診斷接受「高頻熱凝療法」手術，保險公司應依附約規定，按次給付外科手術保險金6萬元。

男子共接受11次「高頻熱凝療法」手術治療。但保險公司以「同區域重複治療以間隔6個月以上為原則」，拒絕給付每次6萬的保險金。

保險公司表示，被保險人接受醫師診療，仍須符合醫療常理，不得違背經驗、論理法則，保險契約所稱「接受醫師處置治療」，解釋上自需「其他具有相同專業之醫師，於相同情形通常會診斷採取相同手段或藥物時」，才可認為具有醫療的必要。

保險公司提及，依財團法人金融消費評議中心根據「全民健康保險醫療費用支付標準」，認為在通常情形下，「同區域」的高頻熱凝療法重複施作，間隔至少應有6個月，若於「3至6個月內」重複施行，則需另行檢附精神科醫師或心理治療師或疼痛科醫師之治療評估紀錄，否則即應認為不具客觀上之醫療必要而屬濫用。

但法官審理指出，附約並無同區域「重複治療應間隔多久」的特約條款。且「全民健康保險醫療費用支付標準」並「非」附約明定的給付要件，附約是「商業性健康保險」，性質有別於「強制性社會保險」，兩者契約目的、保費計算基礎、對價關係等迥然不同，不能混為一談。

法官批保險公司將「社會保險」的最低標準，強行套用於「旨在提供補充保障的附約」，形同掏空「商業保險的核心價值」，而使「自行投保的意義」蕩然無存。

法官還說，醫療必要性的判斷權在於主治醫師，而非保險公司的理賠專員或其法務人員。須否接受「高頻熱凝療法」由主治醫師本於專業判斷。

高頻熱凝療法過頻？保險公司拒賠，基隆地院法官判決，手術11次共66萬元，全都要依約給付投保男子。本報資料照片
高頻熱凝療法過頻？保險公司拒賠，基隆地院法官判決，手術11次共66萬元，全都要依約給付投保男子。本報資料照片

保險 醫師 手術

延伸閱讀

70歲男子無痛血尿突爆大量 單孔手術切除腎臟泌尿上皮癌

9名男性就有1人中鏢！精索靜脈曲張恐致不孕 「結紮」手術助好孕

台南YouBike全面投保第三人責任險 每人最高理賠200萬

63歲婦膝蓋受傷多年不舒服 機械手臂、AI輔助手術換關節2周行動自如

相關新聞

盜採土石遭罰百萬元遲不繳 查封不動產「驚覺事態嚴重」分期繳罰鍰

法務部行政執行屏東分署近日執行兩名義務人身為土地所有權人，違反土石採取法，未經許可擅自在所屬土地開採土石，遭屏東縣府水利...

做11次高頻熱凝療法...保險公司要求間隔6月拒賠 法官判66萬全給付

一名男子向某保險公司投保終生壽險，並附加投保「一年期手術醫療健康保險」，因患「頸椎間盤突出」等，在期間內接受「高頻熱凝療...

爭議司機資歷淺不曾被客訴？ 網友打臉：10年前遇過、1離譜行為上新聞

桃園客運劉姓司機因涉嫌對黃姓學生乘客施暴，已被解聘。對於他2023年才到職、過去無與乘客發生爭執的投訴紀錄，僅有一次過站...

新莊槍擊案釀1死 法院今裁定2涉案嫌犯羈押禁見

新北市新莊區前晚發生街頭槍擊案釀1死，林、張2嫌因涉嫌重大，檢方今天凌晨訊後向新北地院聲請羈押，法院今晚裁定羈押禁見，同...

女子協閨密祭拜亡姊 竟「全身覆蓋濕棉被」身亡…檢警疑遭他殺

馬姓女子日前由閨密陸姓女子陪同至新北市土城區其姊住處祭拜，昨竟「全身覆蓋濕棉被」疑似窒息身亡，因陸女無法清楚交待連日情況...

司機打學生挨批神隱冷處理 桃客發聲明道歉：暴力零容忍

桃園客運司機前天傍晚當街毆打學生因發軒然大波，事件延燒至今未歇，網友群起圍剿司機，也批公司漠不關心冷處理。桃客今天傍晚發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。